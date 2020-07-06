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Ніякої державної російської мови в Україні бути не може – Данілов

Понеділок, 6 липня 2020, 12:55
ФОТО: НАЗАРІЙ МАЗИЛЮК, УП

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що питання мови для нього принципове і державна мова в Україні – українська, а російська не може бути другою офіційною.

Джерело: Данілов в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Є речі, наприклад, питання мови – це дуже важливе, принципове питання для держави. Ніякої другої, російської, у нас бути не може – не тому, що її не треба вивчати, її не треба знати. Якщо ми кажемо про Україну – то має бути тільки державна українська мова. 

Чи має бути друга мова в Україні? Звичайно, має бути. Але це має бути англійська мова, яка має вивчатися, починаючи з дитячого садочка. Усі громадяни України, якщо ми хочемо бути в цивілізованому світі, мають знати, використовувати англійську мову. Це є обов’язкова річ". 

Деталі: За його словами, у нього є своє бачення у багатьох питаннях і він його не приховує та ділиться з президентом Володимиром Зеленським.

Українська правда
Теми: РНБОмовазакон про мовиУкраїнаРосія


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