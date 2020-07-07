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Окупанти о 4 ранку прийшли з обшуками до кримських татар

Вівторок, 7 липня 2020, 07:17
Окупанти о 4 ранку прийшли з обшуками до кримських татар
Фото: Кримська солідарність

З 4 ранку на окупованому півострові у помешканнях кримських татар тривають обшуки. 

Джерело: "Кримська солідарність" у facebook

Деталі: О 4:15 на гарячу лінію "Кримської солідарності" повідомили про кілька обшуків у різних районах Криму. 

Зокрема, окупанти прийшли до будинків у селах Бахчисарайського і Сімферопольського районів та міста Алушта. 

Також ще дві оселі кримських татар піддались обшуками впродовж двох годин.

За останньою інформацією, окупаційна влада увірвалась до дев’яти будинків.

Нагадаємо:

  • З початку окупації Росією кримського півострова обшуки та затримання кримських татар не припиняються. Так, 11 червня співробітники ФСБ затримали Руслана Бекірова в окупованому Криму, якого раніше схиляли до співпраці і дачі свідчень проти іншого політв'язня. 
  • На початку червня російські силовики прийшли з обшуками до кримських татар родини Асанових у селі Курське в анексованому Криму.
  • У квітні підконтрольний російській окупаційній владі "суд" оштрафував на 30 тисяч рублів імама Длявера Халілова за проведення п’ятничної молитви.
  • За інформацією омбудсмана, Росія утримує українських політв'язнів - кримських татар та активістів - у неналежних умовах, відмовляє у побаченні з родичами та не забезпечує медичною допомогою.

Українська правда

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Теми: Кримкримські татариобшуки
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