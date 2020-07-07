Окупанти о 4 ранку прийшли з обшуками до кримських татар

З 4 ранку на окупованому півострові у помешканнях кримських татар тривають обшуки.

Джерело: "Кримська солідарність" у facebook

Деталі: О 4:15 на гарячу лінію "Кримської солідарності" повідомили про кілька обшуків у різних районах Криму.

Зокрема, окупанти прийшли до будинків у селах Бахчисарайського і Сімферопольського районів та міста Алушта.

Також ще дві оселі кримських татар піддались обшуками впродовж двох годин.

За останньою інформацією, окупаційна влада увірвалась до дев’яти будинків.

Нагадаємо: