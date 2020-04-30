У Криму оштрафували імама за проведення п’ятничної молитви

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Четвер, 30 квітня 2020, 06:06
Фото: Кримська солідарність

Підконтрольний російській окупаційній владі "суд" оштрафував на 30 тисяч рублів імама Длявера Халілова за проведення п’ятничної молитви. 

Джерело: "Кримська солідарність" у Facebook

Деталі: Так званий "районний суд" у селищі Совєтський визнав винним імама у "порушенні громадського порядку". 

Його засудили за проведення джума намаз ( п’ятничної молитви – УП). 

Імам проводив її у мечеті, яка працює 16 років. "Але раптом виявилось, що це не мечеть, а якийсь спорткомплекс, а він не імам мечеті, а порушник закону", – розповів адвокат Еміль Курбедінов.

Докази захисту, а саме свідчення членів релігійної громади, "суд" не взяв до уваги. На засідання адвокат також надав документи, що вказана релігійна громада функціонує 16 років. 

Представник так званої "прокуратури" пояснила, що 20 березня разом із співробітниками правоохоронних органів прибули до мечеті щоб перевірити релігійну організацію. Про те, що вказана споруда є "спорткомплексом" співробітники "прокуратури" не знали. Водночас було відомо про проведення святкових заходів. 

Нагадаємо:

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Українська правда
Теми: Крим кримські татари


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