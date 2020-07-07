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СБУ затримала ГРУшника, причетного до збиття Боїнгу MH17

Вівторок, 7 липня 2020, 20:16

СБУ затримала в Києві громадянина К., який протягом 2014-2020 років здійснював функції одного з "кураторів" керівників так званого "ДНР" за лінією Головного розвідувального управління Генерального Штабу Збройних Сил РФ.

Джерело: пресслужба СБУ, Офіс генпрокурора в коментарі "Українській правді"

Деталі: Зокрема, як позаштатний представник спецслужб РФ, він брав активну участь у створенні так званого "Розвідувального управління ДНР" та інших підрозділів зазначеної терористичної організації.

В ОГП повідомили, що керівники та представники цього "підрозділу" безпосередньо причетні до збиття пасажирського літака "Боїнг 777" Малайзійських авіаліній рейсу MH17, внаслідок чого загинуло 298 осіб.

Затриманий за вказівкою спецслужб Росії керував агентурною мережею, яка за його наказами мала здійснити низку терористичних актів та диверсій на підконтрольній Уряду території України.

У розпорядженні СБУ є записи телефонних розмов, які розкривають деталі міжвідомчих війн між ГРУ та ФСБ за контроль над "керівниками" терористичної організації "ДНР".

Фігуранти записів у своїх розмовах згадують прізвища директора ФСБ Олександра Бортнікова та його заступників Андрія Бурлаки і Сергія Смірнова, помічника президента РФ Владислава Суркова, керівників "ДНР" Олександра Захарченка, Олександра Бородая та інших.

Також важлива частина оприлюднених записів – розмови К. із генерал-майором ГРУ Сергієм Дубінським (позивний "Хмурий") та Леонідом Харченком (позивний "Крот"), яких оголошено у міжнародний розшук у справі рейсу MH17, збитого в липні 2014 року.

Українська правда
Теми: СБУMH17тероризм


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