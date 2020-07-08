НАЗК передасть до суду матеріали на Зеленського через декларацію

Національне агентство з питань запобігання корупції вручило два адмінпротоколи про адміністративне правопорушення президенту Володимиру Зеленському через недекларування змін у майновому стані. Обіцяють направити матеріали до суду.

Джерело: повідомлення НАЗК

Дослівно: "Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вручило два протоколи про адміністративне порушення Президенту України Володимиру Зеленському в зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни у майновому стані".

Деталі: У НАЗК підтвердили, що президент особисто повідомив про факт порушення.

Зазначається, що він дійсно здійснив купівлю-продаж облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Їх загальна вартість перевищувала 50 прожиткових мінімумів.

Таким чином Зеленський мав протягом 10 днів внести до декларації повідомлення про суттєві зміни у майновому стані.

"Такого повідомлення до Реєстру не надійшло", – зазначили в НАЗК.

Тому 7 липня голова агентства Олександр Новіков склав та вручив Президенту два протоколи у зв’язку з адміністративними порушеннями (стаття 172-6 КУпАП). Вказується, що відповідні матеріали будуть передані до суду.

"Рівність громадян перед законом є базовим принципом, закладеним у Конституції України і основною засадою діяльності НАЗК. Незважаючи на посаду, матеріальний стан і соціальне положення усі громадяни мають слідувати законам України", – підсумували в агентстві.

Водночас президента України не можна притягнути до відповідальності під час перебування його на посаді.

Що передувало: 7 липня президент Володимир Зеленський заявив, що готовий понести покарання, адже торік не задекларував зміни у майновому стані.

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