НАЗК передасть до суду матеріали на Зеленського через декларацію
Національне агентство з питань запобігання корупції вручило два адмінпротоколи про адміністративне правопорушення президенту Володимиру Зеленському через недекларування змін у майновому стані. Обіцяють направити матеріали до суду.
Джерело: повідомлення НАЗК
Дослівно: "Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вручило два протоколи про адміністративне порушення Президенту України Володимиру Зеленському в зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни у майновому стані".
Деталі: У НАЗК підтвердили, що президент особисто повідомив про факт порушення.
Зазначається, що він дійсно здійснив купівлю-продаж облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Їх загальна вартість перевищувала 50 прожиткових мінімумів.
Таким чином Зеленський мав протягом 10 днів внести до декларації повідомлення про суттєві зміни у майновому стані.
"Такого повідомлення до Реєстру не надійшло", – зазначили в НАЗК.
Тому 7 липня голова агентства Олександр Новіков склав та вручив Президенту два протоколи у зв’язку з адміністративними порушеннями (стаття 172-6 КУпАП). Вказується, що відповідні матеріали будуть передані до суду.
"Рівність громадян перед законом є базовим принципом, закладеним у Конституції України і основною засадою діяльності НАЗК. Незважаючи на посаду, матеріальний стан і соціальне положення усі громадяни мають слідувати законам України", – підсумували в агентстві.
Водночас президента України не можна притягнути до відповідальності під час перебування його на посаді.
Що передувало: 7 липня президент Володимир Зеленський заявив, що готовий понести покарання, адже торік не задекларував зміни у майновому стані.
Нагадаємо:
- До президентських виборів кандидат Зеленський запевняв, що добровільно піде у відставку, якщо порушить закон. Водночас, ці слова він сказав під час обговорення корупційних дій та ймовірної до них причетності.