Зеленський зізнався, що порушив закон
Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий понести покарання, адже торік не задекларував зміни у майновому стані.
Джерело: Офіс президента
Дослівно: "Президент Володимир Зеленський особисто проінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення ним законодавства у зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.
Зеленський наголошує, що всі громадяни України рівні перед законом, і готовий нести відповідальність за порушення відповідно до чинного законодавства".
Деталі: Зокрема, у 2019 році родина Зеленського отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики на 5,1 млн грн та придбала ОВДП на 5,2 млн грн.
Відзначається, що вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів, тому Зеленський мав би повідомити про зміни в майновому стані протягом 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП.
Проте до реєстру не надходили такі повідомлення. В офісі президента не пояснили, чому він не задекларував змін.
Нагадаємо:
- У червні президент разом із членами своєї команди був у Хмельницькому та порушив карантинні обмеження. Він разом із місцевими чиновниками пішов у кав’ярню, випив там кави, хоча робота кафе для відвідувачів тоді була заборонена.
- Зеленського не змогли оштрафувати на 17 тисяч гривень, тому що він недоторканий. Суд у Хмельницькому звернувся до Верховного суду по роз'яснення, чи можна притягнути до адміністративної відповідальності президента.
- Сам Зеленський запевнив, що виплатить штраф добровільно.
- До президентських виборів кандидат Зеленський запевняв, що добровільно піде у відставку, якщо порушить закон. Водночас, ці слова він сказав під час обговорення корупційних дій та ймовірної до них причетності.