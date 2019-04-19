Зеленський: Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам
Кандидат в президенти Володимир Зеленський заявив, що виходить з бізнесу студії "Квартал 95" і перестає бути партнером олігарха Ігоря Коломойського, а у разі обрання президентом, якщо його викриють в корупційних діях, піде у відставку сам.
Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", що належить Коломойському.
"Ігор Коломойський - ваш партнер по бізнесу. Якщо він буде викритий у використанні деяких корупційних схем при вашому президентства, ви підете у відставку?" - запитав журналіст Зеленського.
"Якщо ці схеми будуть зі мною пов'язані ... Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам" - відповів кандидат.
"Тобто за Коломойського ви страждати не будете?" - уточнив журналіст.
"Якщо Коломойський буде викритий ... Почекайте, я виходжу з бізнесу. Я виходжу зі студії "Квартал 95". Я не буду виходити п'ять років, як хтось з якоїсь фабрики. Тому я фактично перестаю бути партнером", - заявив Зеленський.
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Фокус на Приватбанк. Чи поверне Зеленський Коломойському банк після виборів
Нагадаємо:
- 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.
- Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.
- В НБУ вважають, що екс-акціонер Приватбанку Ігор Коломойський не отримає компенсацію за націоналізацію фінансової установи, оскільки не зможе довести в суді факт заподіяння йому збитків.
- Зеленський заявляє, що стоятиме на захисті українців у питанні Приватбанку, що "цей державний банк буде стабільним, і все буде гаразд".