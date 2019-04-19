Зеленський: Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам

Кандидат в президенти Володимир Зеленський заявив, що виходить з бізнесу студії "Квартал 95" і перестає бути партнером олігарха Ігоря Коломойського, а у разі обрання президентом, якщо його викриють в корупційних діях, піде у відставку сам.

Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", що належить Коломойському.

"Ігор Коломойський - ваш партнер по бізнесу. Якщо він буде викритий у використанні деяких корупційних схем при вашому президентства, ви підете у відставку?" - запитав журналіст Зеленського.

"Якщо ці схеми будуть зі мною пов'язані ... Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам" - відповів кандидат.

"Тобто за Коломойського ви страждати не будете?" - уточнив журналіст.

"Якщо Коломойський буде викритий ... Почекайте, я виходжу з бізнесу. Я виходжу зі студії "Квартал 95". Я не буду виходити п'ять років, як хтось з якоїсь фабрики. Тому я фактично перестаю бути партнером", - заявив Зеленський.

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