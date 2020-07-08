Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через пожежу на Донбасі Україна просить всеосяжний режим тиші

Середа, 8 липня 2020, 14:12
Через пожежу на Донбасі Україна просить всеосяжний режим тиші

На засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі у форматі відеоконференції українська сторона закликала до повного та всеосяжного режиму припинення вогню.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, якого цитує пресслужба відомства

Деталі: Перед початком засідання ТКГ Єрмак зазначив, що напередодні в Луганській області поблизу лінії розмежування сил і засобів виникла масштабна лісова пожежа, внаслідок якої постраждав населений пункт і загинули люди.

Ліквідація загоряння ускладнюється близькістю лінії розмежування.

Зважаючи на небезпеку перекидання полум’я на населені пункти через посилення вітру та спекотну погоду, керівник ОП закликав учасників Тристоронньої контактної групи до забезпечення встановлення повного та всеосяжного режиму припинення вогню.

Пряма мова: "Вважаю, що на черговому засіданні ТКГ варто вкотре предметно розглянути питання встановлення режиму тиші, адже нашим спільним завданням є недопущення нових людських жертв серед мирного населення".

Передісторія: 

  • 6 липня близько 13 години в Новоайдарському районі Луганської виникла лісова пожежа на площі близько 50 гектарів.
  • Вранці 7 липня пожежу локалізували, проте під вечір вогонь поширився на село Смолянинове і лісництво біля с Капітанове.
  • Внаслідок великої пожежі у Луганській області загинули 5 осіб.
  • Правоохоронці розглядають три версії загоряння.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: пожежаЛуганська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
пожежа
Нафтобаза в Дубно знищена вщент після ракетного удару – ОДА
Біля Чорнобильської АЕС горить ліс, там погіршуються показники
Сумщина: у Тростянці спалахнула велика пожежа, відбуваються вуличні бої
Останні новини
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
Усі новини...
Реклама: