Через пожежу на Донбасі Україна просить всеосяжний режим тиші

На засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі у форматі відеоконференції українська сторона закликала до повного та всеосяжного режиму припинення вогню.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, якого цитує пресслужба відомства

Деталі: Перед початком засідання ТКГ Єрмак зазначив, що напередодні в Луганській області поблизу лінії розмежування сил і засобів виникла масштабна лісова пожежа, внаслідок якої постраждав населений пункт і загинули люди.

Ліквідація загоряння ускладнюється близькістю лінії розмежування.

Зважаючи на небезпеку перекидання полум’я на населені пункти через посилення вітру та спекотну погоду, керівник ОП закликав учасників Тристоронньої контактної групи до забезпечення встановлення повного та всеосяжного режиму припинення вогню.

Пряма мова: "Вважаю, що на черговому засіданні ТКГ варто вкотре предметно розглянути питання встановлення режиму тиші, адже нашим спільним завданням є недопущення нових людських жертв серед мирного населення".

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