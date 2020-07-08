У Верховній Раді збирають підписи для проведення позачергового засідання 14 липня.

Джерело: заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook

Пряма мова: "Попри те, що звична робота парламенту паралізована тисячами поправок до закону про гральний бізнес, маємо продовжувати ухвалювати важливі для країни рішення. Тому ми з колегами почали збір підписів для проведення позачергового засідання Верховної Ради. Плануємо його у вівторок, 14 липня".

Деталі: На порядок денний планується винести 6 питань:

Законопроект №3658 про зелену енергію, або удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.

Законопроект №3615 про здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами. За словами Кравчук, він допоможе регулювати продаж медикаментів онлайн, захистить покупців від фальсифікату та шахраїв, а також знизить ціни на медзасоби.

Законопроект №3781 про державну підтримку дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія": дозволить покрити їхні витрати у період вимушеного простою через карантин і фактично збереже ці заклади від банкрутства і закриття.

Законопроект №2013, який підвищує стипендії та щорічну допомогу дітям-сиротам.

Законопроект №2524 полегшить роботу ФОПів-"спрощенців" аби покращити роботу е-кабінету платника податків, а підприємцям дати змогу самим обирати, як вести податковий облік – в електронному форматі чи на папері.

Законопроект №3550: створити можливості для ефективної роботи вкрай важливих закладів фізичної культури і спорту, від яких залежить здоров’я українців в цілому.