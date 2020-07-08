У Верховній Раді збирають підписи для проведення позачергового засідання 14 липня.

Джерело: заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook

Пряма мова: "Попри те, що звична робота парламенту паралізована тисячами поправок до закону про гральний бізнес, маємо продовжувати ухвалювати важливі для країни рішення. Тому ми з колегами почали збір підписів для проведення позачергового засідання Верховної Ради. Плануємо його у вівторок, 14 липня".

Деталі: На порядок денний планується винести 6 питань:

Законопроект №3658 про зелену енергію, або удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.

Законопроект №3615 про здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами. За словами Кравчук, він допоможе регулювати продаж медикаментів онлайн, захистить покупців від фальсифікату та шахраїв, а також знизить ціни на медзасоби.

Законопроект №3781 про державну підтримку дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія": дозволить покрити їхні витрати у період вимушеного простою через карантин і фактично збереже ці заклади від банкрутства і закриття.

Законопроект №2013, який підвищує стипендії та щорічну допомогу дітям-сиротам.

Законопроект №2524 полегшить роботу ФОПів-"спрощенців" аби покращити роботу е-кабінету платника податків, а підприємцям дати змогу самим обирати, як вести податковий облік – в електронному форматі чи на папері.

Законопроект №3550: створити можливості для ефективної роботи вкрай важливих закладів фізичної культури і спорту, від яких залежить здоров’я українців в цілому.

Чому це важливо: Народні депутати перебувають у розгляді до законопроєкту №2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

Представники парламентської опозиції, які протестують проти запровадження грального бізнесу в Україні, подали 3,5 тисяч до цього законопроєкту. Станом на зараз нардепам залишилося розглянути близько 1,5 тисячі поправок.

Нардепи не можуть переривати процес розгляду законопроєкту. Для розгляду інших рішень Рада користується механізмом скликання позачергових засідань. Останнє таке засідання відбулося 3 липня. Тоді зал проголосував відставку голови Нацбанку Якова Смолія.