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Смолію поблизу дому влаштували акцію з трунами й вінками

Четвер, 9 липня 2020, 08:28
Смолію поблизу дому влаштували акцію з трунами й вінками

На в’їзді до села, де мешкає колишній голова Національного банку України Яків Смолій, люди залишили труни й поховальні вінки з квітами.

Джерело: Twitter Смолія з фото, Facebook НБУ

Пряма мова Смолія: "08.07.2020 Українське надвечір‘я. Без коментарів".

 

Коментар Нацбанку: "Надвечір маємо конкурс – вгадай тему спектаклю по реквізиту. Участь беруть десять з плюсом похоронних вінків, труни, плакати зі звинуваченнями у всіх смертних гріхах та щось на кшталт погроз.

Щоб ви довго не гадали, розповідаємо. Це мирна "акція" (читай – спектакль з поганим сценарієм) проти політики, посадовців та експосадовців… бінго! – Національного банку України. Вона сьогодні увечері розпочалася на в‘їзді до селища, де мешкає ексголова НБУ Яків Смолій. Рівно тиждень тому він подав заяву про звільнення із обґрунтуванням "через систематичний політичний̆ тиск".

Що можемо вам сказати? Наша пісня гарна й нова, починаймо її знову. Маємо лиш одне питання: коли труни та вінки з’являться під стінами НБУ та під будинком в.о. голови Катерини Рожкової? Завтра зранку? Чи вже з понеділка?

До слова, Національний банк має сучасну систему оцінки роботи своіїх співробітників. Кожній людині встановлюються так звані "ключові показники ефективності" (KPI).

Нового голову ще не призначили. Але ми вже зараз можемо запропонувати найважливіший KPI – робити свою роботу так, аби під НБУ та під будинок приносили труни та вінки. Бо, виявляється, це показник успішної та ефективної роботи очільника центробанку.

Цілком ймовірно, що ця акція, власне, для нового голови й призначена. Проте мета може бути зовсім іншою – залякування, щоб навпаки був слухняним та не робив кроків, які не подобаються замовникам цього "екшену".

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Нагадаємо: 1 липня Яків Смолій подав у відставку з посади голови Національного банку України, мотивуваши цей крок політичним тиском. Верховна Рада звільнила його з посади.

7 липня команда Нацбанку заявила про цькування та шантаж.

Читайте також: Національний банк втрачає голову: чому Смолій подає у відставку і хто його замінить

"Українська правда" у Threads

Теми: НБУ
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