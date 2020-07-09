Мінські угоди потрібно переглянути, а Україні варто подумати про нових союзників – Резніков

Віце-прем'єр-міністр України - перший заступник голови української делегації в ТКГ Олексій Резніков вважає, що Мінські угоди не відображають нинішніх реалій і потреб щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, а Заходу варто підтримати їх перегляд, що дозволить реально змінити ситуацію.

Джерело: Резніков в блозі, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Резнікова: "З низки причин умови Мінських угод більше не відображають реалій на сході України. Це найбільш очевидно в зв'язку з лінією дотику, яка була ретельно зафіксована в офіційних Мінських угодах. Лінія фронту, певна на початку 2015 року, з тих пір застаріла внаслідок подальшої російської окупації ще 1800 квадратних миль української землі. Зрозуміло, що подібні аномалії позбавляють весь Мінський процес його логіки.

Будучи нацією, яка знаходиться на передовій в нинішній конфронтації, Україна є найбільш очевидним напрямом для стратегій стримування. У практичному плані це означає перегляд Мінського процесу та адаптацію рамок нинішнього діалогу з урахуванням геополітичних реалій. Зараз не час догматично чіплятися за існуючі домовленості. Навпаки, творчі підходи необхідні для забезпечення глобальної безпеки і запобігання подальшій європейській дестабілізації ".

Деталі: Резніков також вважає, що якщо звичайні коаліції не працюють, то Україні варто подумати про створення нових коаліцій і залучення нових союзників.

Він вказав, що протягом року Україна зробила значні зусилля для відновлення практичної складової Мінського процесу, включаючи все: від відводу військ від лінії зіткнення сторін до переформатування своєї делегації в Тристоронньої контактній групі. Однак, за його словами, "прорив не здійснився, оскільки російські колеги продовжують порушувати угоду про припинення вогню, що є найфундаментальнішим моментом всього Мінського процесу".

Резніков наголошує, що, окрім підтримки прагматичного підходу до виконання Мінських угод, західні лідери повинні також переглянути роль і функції міжнародних інститутів безпеки, які беруть участь в мирному процесі в Україні.

Він також нагадав, що ОБСЄ ніколи не розміщувала миротворців у великих масштабах для нейтралізації конфлікту: "Тепер, можливо, прийшов час для такого кроку. Ми повністю усвідомлюємо серйозність проблеми, але успішний результат буде значним для всього континенту. Це зажадає реального лідерства і може стати особливим завданням для Швеції, яка головуватиме в ОБСЄ в 2021 році ".

Пряма мова Резнікова: "Пошук нових моделей на різних міжнародних платформах повинен супроводжуватися розширенням двостороннього співробітництва між Україною та усіма країнами, які вкладають кошти у відновлення миру в Європі і його збереження для всього світу.

Україна недавно перейшла на наступний етап у відносинах з НАТО. Ми готові підтвердити новий статус України як Партнера з розширеними можливостями в колективній і двосторонньої моделях безпеки. Наприклад, це може означати визнання України головним союзником, що не входять в НАТО".

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