За добу 30 липня коронавірусна хвороба COVID-19 підтвердилася в Україні у 1 090 осіб, одужали від коронавірусу 598 хворих, а 20 пацієнтів померли.

Джерело: дані РНБО, МОЗ

Деталі: У Львівській області зафіксовано 147 нових випадків і 5 летальних.

В Івано-Франківській області – 111 нових випадків і 2 летальних.

У Києві – 110 нових хворих, за останню добу ніхто не помер внаслідок коронавірусу. Однак у Київській області – 44 нових випадки і 1 летальний.

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