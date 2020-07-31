За добу 30 липня коронавірусна хвороба COVID-19 підтвердилася в Україні у 1 090 осіб, одужали від коронавірусу 598 хворих, а 20 пацієнтів померли.

Джерело: дані РНБО, МОЗ

Деталі: У Львівській області зафіксовано 147 нових випадків і 5 летальних.

В Івано-Франківській області – 111 нових випадків і 2 летальних.

У Києві – 110 нових хворих, за останню добу ніхто не помер внаслідок коронавірусу. Однак у Київській області – 44 нових випадки і 1 летальний.

У Рівненській області ситуація трохи покращилася: 82 нових випадки, без летальних.

На Закарпатті за добу – 68 нових хворих, але аж 9 людей померли від COVID-19.

В Одеській області – 64 нових випадки, 1 летальний.

Тернопільська область – 54 нових випадки, без летальних.

Вінницька область – 38 нових випадків, 1 летальний.

Кіровоградська область – 1 новий випадок і 1 летальний.

Загалом за час пандемії в Україні було виявлено 69 884 осіб із коронавірусом, із них 38 752 одужали, а 1 693 – померли. Станом на 31 липня від COVID-19 лікуються 29 439 осіб.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що за час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 4 930 дітей і 8 654 медичних працівника (за останню добу – 77 дітей і 78 медпрацівників).

30 липня було госпіталізовано 261 особу – "це черговий антирекорд".

За останню добу в країні було здійснено 33 384 тестування, з них 15 427 методом ПЛР і 17 957 методом ІФА.

Цьому передувало: 29 липня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили 1 197 особам, 23 хворих померли, 760 одужали. У Києві було 199 нових випадків за добу, у Львівській області – 131, у Рівненській області – 105 нових хворих, в Івано-Франківській області – 104 нових випадки.

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