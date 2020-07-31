Нових випадків COVID в Україні 1090, на друге місце вийшла Франківщина
За добу 30 липня коронавірусна хвороба COVID-19 підтвердилася в Україні у 1 090 осіб, одужали від коронавірусу 598 хворих, а 20 пацієнтів померли.
Джерело: дані РНБО, МОЗ
Деталі: У Львівській області зафіксовано 147 нових випадків і 5 летальних.
В Івано-Франківській області – 111 нових випадків і 2 летальних.
У Києві – 110 нових хворих, за останню добу ніхто не помер внаслідок коронавірусу. Однак у Київській області – 44 нових випадки і 1 летальний.
У Рівненській області ситуація трохи покращилася: 82 нових випадки, без летальних.
На Закарпатті за добу – 68 нових хворих, але аж 9 людей померли від COVID-19.
В Одеській області – 64 нових випадки, 1 летальний.
Тернопільська область – 54 нових випадки, без летальних.
Вінницька область – 38 нових випадків, 1 летальний.
Кіровоградська область – 1 новий випадок і 1 летальний.
Загалом за час пандемії в Україні було виявлено 69 884 осіб із коронавірусом, із них 38 752 одужали, а 1 693 – померли. Станом на 31 липня від COVID-19 лікуються 29 439 осіб.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що за час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 4 930 дітей і 8 654 медичних працівника (за останню добу – 77 дітей і 78 медпрацівників).
30 липня було госпіталізовано 261 особу – "це черговий антирекорд".
За останню добу в країні було здійснено 33 384 тестування, з них 15 427 методом ПЛР і 17 957 методом ІФА.
Цьому передувало: 29 липня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили 1 197 особам, 23 хворих померли, 760 одужали. У Києві було 199 нових випадків за добу, у Львівській області – 131, у Рівненській області – 105 нових хворих, в Івано-Франківській області – 104 нових випадки.
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