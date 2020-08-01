У МОЗ пояснили поділ України на зони: політичного підтексту немає

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевнив, що рішення щодо продовження в Україні адаптивного карантину за новими правилами та розподілення регіонів відповідно до рівня поширення коронавірусу немає політичного підтексту.

Джерело: пресслужба МОЗ

Деталі: За словами Степанова, визначення рівня поширення COVID-19 у кожному конкретному регіоні відбувається автоматично без впливу людського фактору.

При цьому обмеження в регіонах будуть вводитись виключно з урахуванням визначених показників. Очільник МОЗ додав, що Центральна комісія ТЕБ та НС щоп’ятниці буде аналізувати ситуацію в країні для визначення рівня поширення хвороби в кожній конкретній адміністративно-територіальній одиниці. Перехід регіону з однієї в іншу зону небезпеки можливий за умови погіршення ситуації протягом 5 днів поспіль.

Пряма мова: "Ми чесно говоримо, яка є ситуація в тому чи іншому регіоні. Ми показуємо цифри, у зв’язку з чим потрібно вводити зелений або жовтий, або червоний рівні. В Міністерстві охорони здоров’я немає жодного натяку на політику. Єдиний пріоритет - здоров’я та безпека українців.

Там чітко все систематизировано, немає людського фактору. Є цифри, які відображають реальну небезпеку, яка є в тому чи іншому регіоні.

Нагадаємо:

У трьох областях України визначили "червоні" зони, де будуть діяти найжорсткіші обмеження через пандемію коронавірусу. Червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 буде встановлений з понеділка у місті Луцьк, місті Тернопіль і в Чернівецькій області в Кіцманському районі.

При цьому Київ потрапив у "зелену" зону епідемічної небезпеки, тому що його показники не перевищували прийняті норми 5 днів поспіль.