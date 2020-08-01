Ляшко пояснив, чому Луцьк – у червоній зоні, а Київ і Львів – ні

Київ потрапив у "зелену" зону епідемічної небезпеки, тому що його показники не перевищували прийняті норми 5 днів поспіль.

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу 1 серпня

Деталі: Журналісти запитали, чому більшість України 31 липня віднесли до "зеленої" зони – тобто найбільш безпечної щодо поширення COVID-10, і навіть Київ, хоча столиця останнім часом – у лідерах за приростом нових хворих, як і Львівська область.

Ляшко відповів, що зелена, жовта, помаранчева чи червона зони визначаються за 4 національними показниками, які обраховуються за 5 днів поспіль.

Пряма мова Ляшка: "Тому Київ сьогодні – у зеленій зоні, бо немає перевищення 5 днів поспіль".

Нагадаємо: Львів і три райони Львівської області – у "помаранчевій" зоні, а Київ – у "зеленій", хоча вони є лідерами за приростом нових хворих на коронавірусну хворобу останнього місяця.

Влада Луцька, який потрапив до найнебезпечнішої зони із поширення Covid-19, відмовляється зупиняти громадський транспорт і закривати громадські заклади.

За правилами, які діятимуть з 1 до 31 серпня щонайменше, адаптивний карантин дозволяє виділяти навіть окремі міста та райони областей у "червону" чи іншу зону, якщо саме через них загальний показник області погіршується 5 днів поспіль.

Щоб мати можливість послабити обмеження, населений пункт чи район повинні показати 3 дні поспіль кращі показники, що не перевищують норми (щодо заповненості ліжок хворими з коронавірусом, рівня тестувань, відсотка виявлення та динаміки поширення COVID-19).

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