Ляшко пояснив, чому Луцьк – у червоній зоні, а Київ і Львів – ні

Київ потрапив у "зелену" зону епідемічної небезпеки, тому що його показники не перевищували прийняті норми 5 днів поспіль.

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу 1 серпня

Деталі: Журналісти запитали, чому більшість України 31 липня віднесли до "зеленої" зони – тобто найбільш безпечної щодо поширення COVID-10, і навіть Київ, хоча столиця останнім часом – у лідерах за приростом нових хворих, як і Львівська область.

Пряма мова: "Коли ми говоримо про те, як визначаються зелена, жовта, помаранчева чи червона зона, ми говоримо, що є 4 національних показники. Якщо область або регіон не перевищує впродовж 5 днів поспіль ці чотири показники – по будь-якому з них, але сумарно не перевищує 5 днів – він продовжує залишатися в зеленій зоні.

Як тільки область перевищує 5 днів поспіль хоч по одному з показників – або через день по одному показнику, але сумарно є 5 днів поспіль перевищення національних показників – ця область відразу розбивається на адміністративно-територіальні одиниці і оцінюється вклад кожної адміністративно-територіальної одиниці на рівні області у структуру захворюваності і визначаються зони, за якими запроваджуються додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи.

Київ сьогодні, якщо подивитися динаміку кількості перевищень за останні 10 днів, не має перевищення 5 днів поспіль по національних показниках. Як тільки в нього буде 5 днів поспіль перевищення, він відразу буде оцінений епідеміологами, – прораховані формули, – і буде винесено питання про впровадження додаткових протиепідемічних заходів шляхом встановлення відповідної кольорової зони на національну комісії ТЕБ та НС".

Нагадаємо: Львів і три райони Львівської області – у "помаранчевій" зоні, а Київ – у "зеленій", хоча вони є лідерами за приростом нових хворих на коронавірусну хворобу останнього місяця.

Львів і три райони Львівської області – у "помаранчевій" зоні ЦГЗ, reachinitiative.maps.arcgis.com

Київ і Київська область – у "зеленій" зоні ЦГЗ, reachinitiative.maps.arcgis.com

Влада Луцька, який потрапив до найнебезпечніших зон із поширення COVID-19, відмовляється зупиняти громадський транспорт і закривати громадські заклади.

За правилами, які діятимуть з 1 до 31 серпня щонайменше, адаптивний карантин дозволяє виділяти навіть окремі міста та райони областей у "червону" чи іншу зону, якщо саме через них загальний показник області погіршується 5 днів поспіль.

Щоб мати можливість послабити обмеження, населений пункт чи район повинні показати 3 дні поспіль кращі показники, що не перевищують норми (щодо заповненості ліжок хворими з коронавірусом, рівня тестувань, відсотка виявлення та динаміки поширення COVID-19).

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