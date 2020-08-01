Штаб ООС відзвітував про кількість ліквідованих бойовиків за минулий місяць

У період з 1 по 26 липня на Донбасі в ході бойових дій загинули та поранені десятки представників незаконних військових формувань ОРДЛО.

Джерело: повідомлення штабу операції Об’єднаних сил у Facebook

Дослівно: "Ворог поніс безповоротні втрати, які склали 61 особу (46 з яких бойові) і 54 поранених та травмованих (40 з яких бойові). Окрім цього наші воїни знищили 12 одиниць ворожого озброєння та військової техніки.

З настанням повного і всеосяжного режиму припинення вогню (з 27 липня - УП) ворог поніс втрати померлими – 3 особи і травмованими – 4. Це сталося внаслідок необережного поводження зі зброєю, вживання алкоголю та наркотичних речовин, спроб самогубства тощо".

Деталі: у штабі зазначили, що комплектація особовим складом з’єднань та частин окупантів на Донбасі продовжується за рахунок найманців з Росії.

При цьому у лавах окупаційних формувань не припиняються самогубства та дезертирство особового складу, а вживання алкоголю та наркотиків "у них стає нормою, і їхні ватажки втрачають контроль над підлеглими".

Як наголосили у штабі, зараз противник вдався до провокацій і робить одиночні постріли зі стрілецької зброї та гранатометів щоб "спровокувати наших захисників відкрити вогонь у відповідь, зафіксувати цей факт, а потім використати у своїх злочинних цілях", проте українські військові на провокації не піддаються.

Нагадаємо: з опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.