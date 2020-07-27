Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донбасі почав діяти режим "повної та всеосяжної" тиші

Понеділок, 27 липня 2020, 00:22
На Донбасі почав діяти режим повної та всеосяжної тиші

З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.

Джерело: пресцентр операції Об’єднаних сил у Facebook

Деталі: Відповідне рішення ухвалили три сторони - Україна, Росія та ОБСЄ – 22 липня.

Згідно з ним, перемир’я має дотримуватися до повного врегулювання міжнародного збройного конфлікту на території українського Донбасу.

За даними командування ООС, наразі ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою. Підрозділи Збройних сил України продовжують виконувати поставлені завдання.

Там наголосили, що, незважаючи на заходи повного та всеосяжного припинення вогню, підрозділи Об’єднаних сил "готові дати належну відсіч ворогові у разі порушення домовленостей".

В штабі зазначили також, що в ООС працює кол-центр, і будь-хто із військовослужбовців, у яких "нібито вилучають штатне озброєння", можуть звертатися за номером телефону, який є у кожній військовій частині.

За даними російських ЗМІ, командування бойовиків ОРДО також здійснює контроль за виконанням досягнутих домовленостей про повне перемир’я з 27 липня.

Нагадаємо: Спецпредставник голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ посол Хайді Грау розповіла, які заходи будуть застосовуватися для посилення режиму припинення вогню на Донбасі.

22 липня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції, на якому домовилися про режим повного та всеосяжного припинення вогню. 

26 липня президент Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасОРДЛОвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
Усі новини...
Реклама: