На Донбасі почав діяти режим "повної та всеосяжної" тиші

З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.

Джерело: пресцентр операції Об’єднаних сил у Facebook

Деталі: Відповідне рішення ухвалили три сторони - Україна, Росія та ОБСЄ – 22 липня.

Згідно з ним, перемир’я має дотримуватися до повного врегулювання міжнародного збройного конфлікту на території українського Донбасу.

За даними командування ООС, наразі ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою. Підрозділи Збройних сил України продовжують виконувати поставлені завдання.

Там наголосили, що, незважаючи на заходи повного та всеосяжного припинення вогню, підрозділи Об’єднаних сил "готові дати належну відсіч ворогові у разі порушення домовленостей".

В штабі зазначили також, що в ООС працює кол-центр, і будь-хто із військовослужбовців, у яких "нібито вилучають штатне озброєння", можуть звертатися за номером телефону, який є у кожній військовій частині.

За даними російських ЗМІ, командування бойовиків ОРДО також здійснює контроль за виконанням досягнутих домовленостей про повне перемир’я з 27 липня.

Нагадаємо: Спецпредставник голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ посол Хайді Грау розповіла, які заходи будуть застосовуватися для посилення режиму припинення вогню на Донбасі.

22 липня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції, на якому домовилися про режим повного та всеосяжного припинення вогню.

26 липня президент Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі.