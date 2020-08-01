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У МОЗ озвучили нові прогнози втрат від COVID в Україні

Субота, 1 серпня 2020, 19:39
У МОЗ озвучили нові прогнози втрат від COVID в Україні
МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я заявляють, що економічні втрати від впровадження жорсткого карантину в Україні менші, ніж були б без нього, а потенційні людські втрати за нинішніх показників фахівці оцінюють у близько 4 тисячі.

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу 1 серпня

Пряма мова: "Ми розуміємо, що до появи специфічних препаратів лікування або вакцини, яка буде захищати нас від коронавірусної хвороби, на жаль, дієвим методом профілактики і реагування на поширення коронавірусної хвороби залишаються обмежувальні протиепідемічні заходи

На сьогодні 139 вакцин знаходяться на етапі доклінічних досліджень, 25 уже досліджуються клінічно і 6 із них максимально наблизилися до практичного застосування, вони перебувають на третій стадії випробувань…

Коли місяць тому ми вперше презентували прогнози, Україна рухалася по "жовто-зеленому" сценарію. Наразі наша динаміка відображає "жовтий" сценарій – і ми орієнтуємося на близько 4 тисяч летальних випадків і близько 400 (тисяч) випадків інфікування, які можуть бути в нашій країні.

Наші колеги з Київської школи економіки розрахували ефект від впровадження карантину. Цей ефект оцінюється як різниця між вартістю врятованих життів та розміром витрат від ВВП на кінець року.

Розрахунки Київської школи економіки показують, що у глобальному масштабі від впровадження карантину економічні втрати для країни менші, ніж були б без нього".

Деталі: Ляшко додав, що карантин дозволив Україні запобігти колапсу системи охорони здоров’я і підготувати її до реагування на COVID-19. Так, апаратів ШВЛ лише у лікарнях, визначених для допомоги хворим із коронавірусом, – уже 3 759.

Крім того, збільшилася кількість лабораторій для діагностування коронавірусу: 94 лабораторії роблять ПЛР-тестування, 279 лабораторій – ІФА-тестування.

Ляшко нагадав, що Україна сподівається отримати близько 8 мільйонів доз вакцини від COVID-19 у рамках альянсу COVAX, що дасть змогу вакцинувати 20% населення.

Крім того, у МОЗ хочуть, щоб у період сезонного зростання захворюваності на ГРВІ українці більше вакцинувалися від грипу, адже можлива одночасна циркуляція грипу й коронавірусу.

Нагадаємо: В Україні з початку березня до серпня зафіксували 71 056 випадок зараження коронавірусом Sars CoV 2, із них 1 709 став летальним, а 39 308 осіб подолали хворобу. Зараз хворіють 30 039 осіб. За весь час спостережень було зафіксовано 124 076 підозр на COVID-19.

У світі з кінця 2019 року зафіксували вже понад 17,6 мільйонів хворих, із них понад 680,5 тисяч осіб померли, близько 10,4 мільйонів осіб – одужали, але ще хворіють близько 6,6 мільйонів людей.

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Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019медицинаекономікакарантин
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