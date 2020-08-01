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У МОЗ розповіли про нові прогнози втрат від COVID в Україні

Субота, 1 серпня 2020, 19:39

У Міністерстві охорони здоров’я заявляють, що економічні втрати від впровадження жорсткого карантину в Україні менші, ніж були б без нього, а потенційні людські втрати за нинішніх показників фахівці оцінюють у близько 4 тисячі.

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу 1 серпня

Пряма мова: "Ми розуміємо, що до появи специфічних препаратів лікування або вакцини, яка буде захищати нас від коронавірусної хвороби, на жаль, дієвим методом профілактики і реагування на поширення коронавірусної хвороби залишаються обмежувальні протиепідемічні заходи

На сьогодні 139 вакцин знаходяться на етапі доклінічних досліджень, 25 уже досліджуються клінічно і 6 із них максимально наблизилися до практичного застосування, вони перебувають на третій стадії випробувань…

Коли місяць тому ми вперше презентували прогнози, Україна рухалася по "жовто-зеленому" сценарію. Наразі наша динаміка відображає "жовтий" сценарій – і ми орієнтуємося на близько 4 тисяч летальних випадків і близько 400 (тисяч) випадків інфікування, які можуть бути в нашій країні.

Наші колеги з Київської школи економіки розрахували ефект від впровадження карантину. Цей ефект оцінюється як різниця між вартістю врятованих життів та розміром витрат від ВВП на кінець року.

Розрахунки Київської школи економіки показують, що у глобальному масштабі від впровадження карантину економічні втрати для країни менші, ніж були б без нього".

Деталі: Ляшко додав, що карантин дозволив Україні запобігти колапсу системи охорони здоров’я і підготувати її до реагування на COVID-19. Так, апаратів ШВЛ лише у лікарнях, визначених для допомоги хворих із коронавірусом, – уже 3 759.

Крім того, збільшилася кількість лабораторій для діагностування коронавірусу: 94 лабораторії роблять ПЛР-тестування, 279 лабораторій – ІФА-тестування.

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Олена Рощенко, УП
Теми: коронавірусCovid-2019медицинаекономікакарантин


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