Україна отримає вакцини від COVID-19 для 20% населення – Ляшко

Україна отримає вакцину від коронавірусу в обсягах, що покриють 20% населення, за доступною ціною або безкоштовно.

Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook

Пряма мова Ляшка: Відбулася онлайн зустріч щодо участі України в механізмі COVAX (механізм глобального доступу до вакцин COVID-19).

Беручи участь в цьому механізмі, уряд для реагування на пандемію COVID-19 зможе забезпечити доступ до ліцензованого безпечного та ефективного імунологічного препарату, коли той стане доступний.

Завдяки цій співпраці, Україна отримає вакцину в обсягах, що покриють 20% населення, за доступною ціною або безкоштовно, що дозволить зменшити навантаження на бюджет для імунізації інших груп високого ризику.

Деталі: Він запевняє, що підготовка на рівні країни до масової вакцинації відповідає світовим вимогам.

Ляшко пояснює, що визначити, якою саме буде вакцина, досі неможливо, адже кандидати різняться як за платформою, так і за способом і кратністю введення.

Дослівно: "Цікаво, що наразі лідерами розглядаються вакцини, що потребують двократного введення (з повторним введенням через 3-4 тижні), хоча на останній стадії випробувань знаходяться також і вакцини з однократним введенням. Способами введення можуть бути як внутрішньом’язові, так і підшкірні ін’єкції".

Нагадаємо: Головна вчена Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан вважає, що вакцина широкого застосування від коронавірусу може стати доступною у середині 2021-го року.

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