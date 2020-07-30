Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна отримає вакцини від COVID-19 для 20% населення – Ляшко

Четвер, 30 липня 2020, 22:53
Україна отримає вакцини від COVID-19 для 20% населення – Ляшко
facebook.com/viktor.liashko

Україна отримає вакцину від коронавірусу в обсягах, що покриють 20% населення, за доступною ціною або безкоштовно.

Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook

Пряма мова Ляшка: Відбулася онлайн зустріч щодо участі України в механізмі COVAX (механізм глобального доступу до вакцин COVID-19).

Беручи участь в цьому механізмі, уряд для реагування на пандемію COVID-19 зможе забезпечити доступ до ліцензованого безпечного та ефективного імунологічного препарату, коли той стане доступний.

Завдяки цій співпраці, Україна отримає вакцину в обсягах, що покриють 20% населення, за доступною ціною або безкоштовно, що дозволить зменшити навантаження на бюджет для імунізації інших груп високого ризику.

Деталі: Він запевняє, що підготовка на рівні країни до масової вакцинації відповідає світовим вимогам.

Ляшко пояснює, що визначити, якою саме буде вакцина, досі неможливо, адже кандидати різняться як за платформою, так і за способом і кратністю введення.

Дослівно: "Цікаво, що наразі лідерами розглядаються вакцини, що потребують двократного введення (з повторним введенням через 3-4 тижні), хоча на останній стадії випробувань знаходяться також і вакцини з однократним введенням. Способами введення можуть бути як внутрішньом’язові, так і підшкірні ін’єкції".

Нагадаємо: Головна вчена Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан вважає, що вакцина широкого застосування від коронавірусу може стати доступною у середині 2021-го року.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Роман Петренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Ляшко Олегкоронавірусепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
Ляшко Олег
У Києві машина з Ляшком зіткнулась з автівкою СБУ: екснардеп влаштував скандал
Олег Ляшко зайнявся майнінгом криптовалют
Троє в центрі. Як Гройсман, Смешко і Ляшко пробиваються в Раду
Останні новини
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
Усі новини...
Реклама: