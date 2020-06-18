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Ляшко показав три сценарії епідемії: на сезонність розраховувати не варто

Четвер, 18 червня 2020, 11:31
Ляшко показав три сценарії епідемії: на сезонність розраховувати не варто

Україна може піти за декількома сценаріями поширення коронавірусної хвороби  COVID-19, але на нульову сезонність, тобто відсутність випадків влітку, розраховувати не варто .

Джерело: головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко на пресконференції

Деталі: Ляшко розповів, що за даними ВООЗ у світі виявляють у середньому 30% коронавірусної хвороби: інші не звертаються до лікарів чи переносять хворобу в легкій формі.

Моделювання, здійснене МОЗом із Київською школою економіки, показує, що в Україні у травні виявляли до 40% хворих. Таким чином, у країні потенційно може хворіти 132 тисяч людей. Але ці дані – модельні, їх треба перевірити. Тому буде велике дослідження на базі ІФА-тестувань.

Експерти прорахували 81 сценарій розвитку епідемії в Україні, зараз ретроспективно вибрали три "найбільш оптимістичні", які враховують сезонність у літній час. Це "чорний", "жовтий" і "зелений" сценарії.

 

Ляшко показав: якби Україна не запровадила карантинні обмеження у березні, то зараз мала б 145 тисяч померлих – внаслідок коронавірусу і колапсу медичної системи (це найгірший сценарій).

Тому "введення карантину до спалахів і значного зростання коронавірусу було виправданим і правильним". У протилежному разі уже з 25 квітня не вистачало б ліжок у лікарнях.

Піде Україна за "жовтим" чи "зеленим" сценарієм, залежать від того, наскільки українці будуть дотримуватися епідемічних вимог.

 

Пряма мова Ляшка: "Нульової сезонності немає, можемо розраховувати лише на помірну сезонність".

Інші подробиці: Головний санлікар пояснив, що епідемія з Китаю перекинулася на Європу й США, потім там виникло "міжсезонне плато", далі COVID-19 пішов у Південну Америку (Бразилію), Індію та Африку. Загалом це вказувало б на сезонність хвороби, якби не країни Східної Європи: зокрема сусіди України – Білорусь, Росія, Молдова – показують значне зростання кількості хворих.

Україна "балансує" внизу графіка, але приріст – більше загальносвітового.

70% смертей від коронавірусу в Україні – це люди старше 60-ти років

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусепідеміяCovid-2019карантинМОЗ
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