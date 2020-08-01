Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кравчук вказав на важливість участі США у переговорах щодо Донбасу

Субота, 1 серпня 2020, 22:52
Кравчук вказав на важливість участі США у переговорах щодо Донбасу

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук вважає, що вирішити питання встановлення миру на Донбасі буде дуже складно без участі в цьому процесі Сполучених Штатів.

Джерело: Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24", якого цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Я скажу відверто: поки в цьому форматі, якщо і далі буде тупикова ситуація, поки не будуть введені в формат зі встановлення миру на Донбасі США, це буде дуже складно. Тому що я думаю, що найсильніша, найбагатша країна світу може мати найбільший вплив. Правда, там сьогодні вибори на носі, коронавірус, там багато проблем".

Деталі: Глава делегації України в ТКГ уточнив, що говорить про можливу роль США в перспективі. При цьому він висловив сподівання, що і в існуючому форматі є шанс на припинення бойових дій.

Нагадаємо: представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що особлива система управління і вільна економічна зона на території Донбасу могли б стати компромісами на шляху до вирішення конфлікту.

Теми: війнаСШАДонбасОРДЛО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
війна
У Маріуполі лунають вибухи – Андрющенко
Сили оборони закріплюються на нових рубежах біля Бахмута − Маляр
Медведєву здається, що Росія вже воює з НАТО
Останні новини
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
Усі новини...
Реклама: