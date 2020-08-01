Кравчук вказав на важливість участі США у переговорах щодо Донбасу

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук вважає, що вирішити питання встановлення миру на Донбасі буде дуже складно без участі в цьому процесі Сполучених Штатів.

Джерело: Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24", якого цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Я скажу відверто: поки в цьому форматі, якщо і далі буде тупикова ситуація, поки не будуть введені в формат зі встановлення миру на Донбасі США, це буде дуже складно. Тому що я думаю, що найсильніша, найбагатша країна світу може мати найбільший вплив. Правда, там сьогодні вибори на носі, коронавірус, там багато проблем".

Деталі: Глава делегації України в ТКГ уточнив, що говорить про можливу роль США в перспективі. При цьому він висловив сподівання, що і в існуючому форматі є шанс на припинення бойових дій.

Нагадаємо: представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що особлива система управління і вільна економічна зона на території Донбасу могли б стати компромісами на шляху до вирішення конфлікту.