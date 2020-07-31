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Кравчук назвал два возможных компромисса по Донбассу

Пятница, 31 июля 2020, 14:18
facenews.ua

Особая система управления и свободная экономическая зона на территории Донбасса могли бы стать компромиссами на пути к решению конфликта на Донбассе, считает представитель Украины в Трехсторонние контактной группе Леонид Кравчук.

Источник: Кравчук в интервью "Суспільному" в ответ на вопрос, на какие компромиссы он готов идти

Прямая речь: "Ну, скажем, особый статус Донбасса. Я это не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не "особый статус", а "особую систему управления" в этих регионах. Это уже компромисс. Управление, но не статус. Значит, уже компромисс, мы уже ищем реальные подходы, чтобы решить вопрос.

Следующее. Я когда был президентом, я подписал тогда закон о свободной экономической зоне в этих районах. Это мог бы быть один из шагов, для того, чтобы люди начали действовать, и решать сложные вопросы, привлекая туда инвестиции, чтобы сравнительно быстро восстановить жизнь и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально.

Вот я назвал два возможных компромиссах. Они не касаются суверенитета.

А что до особого статуса – это уже какое-то отдельное государство будет, с какими-то особыми политическими полномочиями. Можем договориться, что они могут иметь свою полицию, свои внутренние силовые структуры, может дойти уже до армии, до пограничников. Тогда это уже не будет территория в составе Украины".

Детали: На вопрос, в чем заключается "особый статус управления", Кравчук ответил, что "Россия на это не соглашается, но мы должны выписать что такое "особый статус управления регионами".

Он это видит так: "Надо, чтобы они имели не меньше прав и свобод, чем имеют другие регионы Украины. Потому что вернуть их в таком состоянии, как было раньше – это уже не так просто. Поэтому надо предложить больше прав, больше возможностей, но в рамках Конституции Украины и законов Украины. Речь идет только о системе местного самоуправления".

По мнению Кравчука, "принципиальность" украинской позиции теперь надо совместить с "компромиссностью" – и это усилит позицию Украины в переговорах.

Своей задачей он называет установление мира на Донбассе.

Прямая речь Кравчука: "Мы должны искать компромиссы, взаимные уступки. Наши украинские вопросы должны решаться не за счет российских, но и российские не могут решаться за счет Украины. Мы должны договариваться, чтобы это было взаимно нужными договоренностями и никому не пришло в голову взять верх над кем-то".

Напомним: В Украине действует закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Владимир Зеленский изначально заявлял, что будет разработан новый закон о статусе Донбасса, но позже уточнил, что такой закон не может предусматривать автономию оккупированных сейчас территорий.

Офис президента Украины уже подготовил новый законопроект о так называемом "особом статусе" временно оккупированного Донбасса с имплементированной в него формулой Штайнмайера.

А Кремль требует от Киева поправок в Конституцию Украины, которые бы определили именно "особый статус" Донбасса.

Предыстория:

  • 30 июля первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) в Минске. На посту главного переговорщика по урегулированию конфликта на Донбассе он заменил второго президента Леонида Кучму
  • Кучма уже несколько раз пытался покинуть деятельность в ТКГ, но возвращался к этой работе по просьбе руководства Украины.
  • 30 июля стало известно, что заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак предложил отказаться от переговоров по Донбасса на уровне советников, он фактически отказался вести переговоры с Андреем Ермаком, а предложил главам МИД договариваться. В офисе Владимира Зеленского назвали это "дипломатической игрой".
  • Кравчук заявил, что компромиссы будут, но не во всем: суверенитет, территориальная целостность, независимость Украины, неприкосновенность ее границ обсуждать не будут.

Темы: КравчукТКГДонбассМинские соглашения


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