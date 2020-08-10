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Світ перетнув межу у 20 млн випадків заражень коронавірусом

Понеділок, 10 серпня 2020, 06:12
Світ перетнув межу у 20 млн випадків заражень коронавірусом

9 серпня кількість випадків зараження коронавірусом досягла 20 мільйонів. 

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: За останніми даними, у світі нараховується 20 мільйонів 23 тисячі випадків захворювання. Побороли хворобу більше половини інфікованих – 12 мільйонів 897 тисяч, померли – майже 734 тисячі. 

За останню добу зареєстрували майже 220 тисяч нових випадків. До трійки держав, де найбільше нових хворих входять Індія (62 тисячі), США (майже 48 тисяч) і  Бразилія (22 тисячі). 

За цей же час від ускладнень хвороби померли 4798 людей. 

 

Українська правда
Теми: коронавірус
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