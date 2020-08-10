Світ перетнув межу у 20 млн випадків заражень коронавірусом

9 серпня кількість випадків зараження коронавірусом досягла 20 мільйонів.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: За останніми даними, у світі нараховується 20 мільйонів 23 тисячі випадків захворювання. Побороли хворобу більше половини інфікованих – 12 мільйонів 897 тисяч, померли – майже 734 тисячі.

За останню добу зареєстрували майже 220 тисяч нових випадків. До трійки держав, де найбільше нових хворих входять Індія (62 тисячі), США (майже 48 тисяч) і Бразилія (22 тисячі).

За цей же час від ускладнень хвороби померли 4798 людей.