Мир пересек черту в 20 млн случаев заражений коронавирусом
Понедельник, 10 августа 2020, 06:12
9 августа количество случаев заражения коронавирусом достигло 20 миллионов.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: По последним данным, в мире насчитывается 20 миллионов 23 тысячи случаев заболевания. Побороли болезнь больше половины инфицированных – 12 миллионов 897 тысяч, умерли – почти 734 тысячи.
За последние сутки зарегистрировали почти 220 тысяч новых случаев. В тройку стран, где больше всего новых больных входят Индия (62 тысячи), США (почти 48 тысяч) и Бразилия (22 тысячи).
За это же время от осложнений болезни умерли 4798 человек.
Украинская правда