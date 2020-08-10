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Мир пересек черту в 20 млн случаев заражений коронавирусом

Понедельник, 10 августа 2020, 06:12
Мир пересек черту в 20 млн случаев заражений коронавирусом

9 августа количество случаев заражения коронавирусом достигло 20 миллионов.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: По последним данным, в мире насчитывается 20 миллионов 23 тысячи случаев заболевания. Побороли болезнь больше половины инфицированных – 12 миллионов 897 тысяч, умерли – почти 734 тысячи.

За последние сутки зарегистрировали почти 220 тысяч новых случаев. В тройку стран, где больше всего новых больных входят Индия (62 тысячи), США (почти 48 тысяч) и Бразилия (22 тысячи).

За это же время от осложнений болезни умерли 4798 человек.

 

Украинская правда
Темы: коронавирус
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