Після вихідних – тисяча хворих на COVID: Львівщина, Франківщина і Харківщина – лідери

За добу 9 серпня в Україні підтверджено 1 008 нових випадків захворювання на COVID-19, при цьому 25 хворих померли, одужали 387 осіб.

Джерело: дані РНБО

Деталі: У Львівській області – 130 нових випадків і 3 померлих від ускладнень коронавірусу SARS CoV 2.

В Івано-Франківській області за цю добу – 121 нових хворий, 1 людина померла.

У Харківській області – 117 нових випадків, 2-є померлих.

У Чернівецькій області – 108 нових випадків, 3-є померлих.

У Рівненській області – 83 нових хворих, 1 людина померла.

У Києві – 66 нових випадків, без втрат.

В Одеській області – 65 нових випадків і аж 4-ро померлих.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що з усіх виявлених у неділю хворих – 64 дітей і 42 медпрацівники.

Також 9 серпня було госпіталізовано 202 особи.

З початку березня в Україні було зафіксовано вже 81 957 випадків захворювання на COVID-19, із них 5 713 дітей і 9 260 медпрацівників.

Загалом за час пандемії померли 1 922 пацієнтів, одужали 44 359 осіб. Таким чином, зараз у країні хворіють на коронавірус 35 676 осіб.

9 серпня було здійснено 13 301 тестування, з них 10 083 методом ПЛР і 3 218 методом ІФА.