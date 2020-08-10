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После выходных – тысяча больных COVID: Львовщина, Франковщина и Харьковщина – лидеры

Понедельник, 10 августа 2020, 09:01

За сутки 9 августа в Украине подтверждено 1008 новых случаев заболевания COVID-19, при этом 25 больных умерли, выздоровели 387 человек.

Источник: данные СНБО

Детали: Во Львовской области – 140 новых случаев и 3 умерших от осложнений коронавируса SARS CoV 2.

В Ивано-Франковской области за эти сутки – 121 новый больной, 1 человек умер.

В Харьковской области – 117 новых случаев, 2-е умерших.

В Черновицкой области – 108 новых случаев, 3-е умерших.

В Ровенской области – 83 новых больных, 1 человек умер.

В Киеве – 66 новых случаев, без потерь.

В Одесской области – 65 новых случаев и аж 4-ро погибших.

 

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что из всех выявленных в воскресенье больных – 64 детей и 42 медработника.

Также 9 августа было госпитализировано 202 человека.

С начала марта в Украине было зафиксировано уже 81 957 случаев заболевания COVID-19, из них 5 713 детей и 9 260 медработников.

Всего за время пандемии умерли 1 922 пациентов, выздоровели 44 359 человек. Таким образом, сейчас в стране болеют коронавирусом 35 676 человек.

9 августа было совершено 13 301 тестирование, из них 10 083 методом ПЦР и 3 218 методом ИФА.

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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