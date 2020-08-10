Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

После выходных – тысяча больных COVID: Львовщина, Франковщина и Харьковщина – лидеры

Понедельник, 10 августа 2020, 09:01
После выходных – тысяча больных COVID: Львовщина, Франковщина и Харьковщина – лидеры

За сутки 9 августа в Украине подтверждено 1008 новых случаев заболевания COVID-19, при этом 25 больных умерли, выздоровели 387 человек.

Источник: данные СНБО

Детали: Во Львовской области – 130 новых случаев и 3 умерших от осложнений коронавируса SARS CoV 2.

В Ивано-Франковской области за эти сутки – 121 новый больной, 1 человек умер.

В Харьковской области – 117 новых случаев, 2-е умерших.

В Черновицкой области – 108 новых случаев, 3-е умерших.

В Ровенской области – 83 новых больных, 1 человек умер.

В Киеве – 66 новых случаев, без потерь.

В Одесской области – 65 новых случаев и аж 4-ро погибших.

 

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что из всех выявленных в воскресенье больных – 64 детей и 42 медработника.

Также 9 августа было госпитализировано 202 человека.

С начала марта в Украине было зафиксировано уже 81 957 случаев заболевания COVID-19, из них 5 713 детей и 9 260 медработников.

Всего за время пандемии умерли 1 922 пациентов, выздоровели 44 359 человек. Таким образом, сейчас в стране болеют коронавирусом 35 676 человек.

9 августа было совершено 13 301 тестирование, из них 10 083 методом ПЦР и 3 218 методом ИФА.

Алена Рощенко, УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
Все новости...
Реклама: