У Білорусі "лежать" сайти державних і приватних агенцій і ЦВК

Станом на ранок понеділка у Білорусі недоступні сайт ЦВК з результатами виборів президента і низка інформаційних сайтів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, недоступним є найбільш відвідуваний у Білорусі портал TUT.by, журналісти якого ще напередодні повідомляли про DDoS-атаку, яка ведеться на сайт.

Недоступні також сайти державної агенції БелТА і приватної інформагенції БелаПАН.

Так само недоступний сайт незалежного видання "Белорусский партизан".

Щодо сайту ЦВК, то наразі є доступ на головну сторінку Центрвиборчкому, окрема ж сторінка, присвячена виборам президента 2020 року недоступна.

Варто зазначити, що оскільки опозиційні сайти розміщені на серверах за межами країни, неясно, що саме стало причиною їхньої недоступності синхронно з державними медіа, і чи не здійснюється на них DDOS-атака.

Нагадаємо, у ніч на понеділок у низці міст Білорусі відбулися масові протести громадян, невдоволених результатами президентських виборів, правоохоронці застосували силу. В результаті більше сотні людей були затримані, десятки були поранені.

За результатами президентських виборів, які відбулися у Білорусі в неділю, на дільницях, які надали дані, лідирує чинний президент Александр Лукашенко.