У Білорусі "лежать" сайти державних і приватних агенцій і ЦВК
Станом на ранок понеділка у Білорусі недоступні сайт ЦВК з результатами виборів президента і низка інформаційних сайтів.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Зокрема, недоступним є найбільш відвідуваний у Білорусі портал TUT.by, журналісти якого ще напередодні повідомляли про DDoS-атаку, яка ведеться на сайт.
Недоступні також сайти державної агенції БелТА і приватної інформагенції БелаПАН.
Так само недоступний сайт незалежного видання "Белорусский партизан".
Щодо сайту ЦВК, то наразі є доступ на головну сторінку Центрвиборчкому, окрема ж сторінка, присвячена виборам президента 2020 року недоступна.
Варто зазначити, що оскільки опозиційні сайти розміщені на серверах за межами країни, неясно, що саме стало причиною їхньої недоступності синхронно з державними медіа, і чи не здійснюється на них DDOS-атака.
Нагадаємо, у ніч на понеділок у низці міст Білорусі відбулися масові протести громадян, невдоволених результатами президентських виборів, правоохоронці застосували силу. В результаті більше сотні людей були затримані, десятки були поранені.
За результатами президентських виборів, які відбулися у Білорусі в неділю, на дільницях, які надали дані, лідирує чинний президент Александр Лукашенко.