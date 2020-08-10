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В Беларуси "лежат" сайты государственных и частных агентств и ЦИК

Понедельник, 10 августа 2020, 09:33

По состоянию на утро понедельника в Беларуси недоступен сайт ЦИК с результатами выборов президента и ряд информационных сайтов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, недоступен наиболее посещаемый в Беларуси портал TUT.by, журналисты которого еще накануне сообщали о DDoS-атаке на сайт.

Недоступны сайты государственного агентства БелТА и частного информагентства БелаПАН.

Также недоступен сайт независимого издания "Белорусский партизан".

Что касается сайта ЦИК, то сейчас есть доступ на главную страницу Центризбиркома, отдельная же страница, посвященная выборам президента-2020, недоступна.

Стоит отметить, что поскольку оппозиционные сайты размещены на серверах за пределами страны, неясно, что именно стало причиной их недоступности синхронно с государственными медиа, и не осуществляется на них DDOS-атака.

Напомним, в ночь на понедельник в ряде городов Беларуси прошли массовые протесты граждан, недовольных результатами президентских выборов, правоохранители применили силу. В результате более сотни человек были задержаны, десятки ранены.

По результатам президентских выборов в Беларуси на участках, предоставивших данные, лидирует действующий президент Александр Лукашенко.

Темы: Беларусьвиборыинтернет


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