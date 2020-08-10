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Прем’єр Польщі закликає до позачергового саміту ЄС через ситуацію в Білорусі

Понеділок, 10 серпня 2020, 11:38

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до президентів Європейської ради і Єврокомісії щодо скликання надзвичайного саміту ЄС щодо ситуації в Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Польща несе відповідальність за своїх найближчих сусідів. Тому прем'єр-міністр Матеуш Моравецький звернувся в листі до Шарля Мішеля, голови Європейської Ради та Урсули фон дер Ляєн, голови Європейської Комісії, про скликання позачергового саміту Європейської Ради щодо подій в Білорусі", - передала канцелярія прем'єр-міністра.

"Ми повинні солідарно підтримувати білорусів у їх прагненні до свободи" - заявили у польського прем’єра.

Нагадаємо, у ніч на понеділок у низці міст Білорусі відбулися масові протести громадян, невдоволених результатами президентських виборів, правоохоронці застосували силу. В результаті більше сотні людей були затримані, десятки були поранені.

Президенти Литви і Польщі Гітанас Науседа і Анджей Дуда звернулися до білоруської влади з закликом поважати демократичні стандарти і не застосовувати силу до учасників масових протестів.

Згідно з попередніми даними Центрвиборчкому Білорусі, чинний президент Олександр Лукашенко за результатами недільних виборів набирає більше 80% голосів виборців.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьПольщаЄСвибори
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