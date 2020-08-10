Премьер Польши призывает к внеочередному саммиту ЕС из-за ситуации в Беларуси

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Польша несет ответственность за своих ближайших соседей. Поэтому премьер-министр Матеуш Моравецкий обратился в письме к Шарлю Мишелю, председателю Европейского Совета и Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейской Комиссии, о созыве внеочередного саммита Европейского Совета относительно событий в Беларуси", - передала канцелярия премьер-министра.

"Мы должны солидарно поддерживать белорусов в их стремлении к свободе", - заявили у польского премьера.

Напомним, в ночь на понедельник в ряде городов Беларуси прошли массовые протесты граждан, недовольных результатами президентских выборов, правоохранители применили силу. В результате более сотни людей были задержаны, десятки были ранены.

Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.

Согласно предварительным данным Центризбиркома Беларуси, действующий президент Александр Лукашенко по результатам воскресных выборов набирает более 80% голосов избирателей.