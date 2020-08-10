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Президент Європейської ради засудив насильство щодо протестувальників у Білорусі

Понеділок, 10 серпня 2020, 11:43

Президент Європейської Ради Шарль Мішель прокоментував останні події у Білорусі і заявив, що насильство щодо протестувальників неприйнятне.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Насильство стосовно протестувальників - це не відповідь. Необхідно забезпечити свободу слова, свободу зібрань, основні права людини" - написав Шарль Мішель у Twitter.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до президентів Європейської ради і Єврокомісії щодо скликання надзвичайного саміту ЄС щодо ситуації в Білорусі.

Нагадаємо, у ніч на понеділок у низці міст Білорусі відбулися масові протести громадян, невдоволених результатами президентських виборів, правоохоронці застосували силу. В результаті більше сотні людей були затримані, десятки були поранені.

Президенти Литви і Польщі Гітанас Науседа і Анджей Дуда звернулися до білоруської влади з закликом поважати демократичні стандарти і не застосовувати силу до учасників масових протестів.

Згідно з попередніми даними Центрвиборчкому Білорусі, чинний президент Олександр Лукашенко за результатами недільних виборів набирає більше 80% голосів виборців.

Теми: БілорусьЄвропавибори


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