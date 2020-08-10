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Президент Евросовета осудил насилие в отношении протестующих в Беларуси

Понедельник, 10 августа 2020, 11:43

Президент Европейского Совета Шарль Мишель прокомментировал последние события в Беларуси и заявил, что насилие в отношении протестующих неприемлемо.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Насилие в отношении протестующих - это не ответ. Необходимо обеспечить свободу слова, свободу собраний, основные права человека" - написал Шарль Мишель в Twitter.

Как сообщалось, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.

Напомним, в ночь на понедельник в ряде городов Беларуси прошли массовые протесты граждан, недовольных результатами президентских выборов, правоохранители применили силу. В результате более сотни людей были задержаны, десятки были ранены.

Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.

Согласно предварительным данным Центризбиркома Беларуси, действующий президент Александр Лукашенко по результатам воскресных выборов набирает более 80% голосов избирателей.

Темы: БеларусьЕвропавиборы


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