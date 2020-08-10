В Україну суне прохолода, очікуються дощі

Найближчої доби територія України залишиться в теплій, на півдні – спекотній повітряній масі, але вже в наступні дні з північного заходу Європи почне переміщатися більш прохолодне повітря, тому температурний фон знизиться, особливо на півночі країни.

Джерело: Укргідрометцентр, чий прогноз передає Інтерфакс-Україна

Деталі: Дощі, в основному невеликі, очікуються в денні години у вівторок у північних, західних і центральних областях, в середу - на півдні і сході країни.

11 серпня вночі без опадів, вдень у північних, більшості західних та центральних областей короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°; у південній частині та на Закарпатті вночі 16-21°, вдень 27-32°.

У Києві у вівторок вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 11 серпня найвища температура вдень була 34,7° в 1992, 2015 р., найнижча - вночі 8,4° в 1919, 1956 р.

У середу, 12 серпня, в Україні вночі без опадів, вдень у південних, східних областях та Карпатах невеликі короткочасні дощі, грози.

Вітер північний, північно-західний 5-10 м/с.

Температура вночі 11-18°; вдень 22-27°, на півдні до 31°, у північних областях 18-23°.

У Києві в середу без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 21-23°.

10 серпня о 9 годині температура води в Чорному та Азовському морях була 23-27°; у Дніпрі в межах Києва 24°.