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В Украину движется прохлада, ожидаются дожди

Понедельник, 10 августа 2020, 12:56
В Украину движется прохлада, ожидаются дожди

В ближайшие сутки территория Украины останется в теплой, на юге - жаркой воздушной массе, но уже в последующие дни с северо-запада Европы начнет перемещаться более прохладный воздух, поэтому температурный фон снизится, особенно на севере страны.

Источник: Укргидрометцентр, чей прогноз передает Интерфакс-Украина

Детали: Дожди, в основном небольшие, ожидаются в дневные часы во вторник в северных, западных и центральных областях, в среду - на юге и востоке страны.

11 августа ночью без осадков, днем в северных, большинстве западных и центральных областей кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер северо-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью 13-18°, днем 24-29°; в южной части и на Закарпатье ночью 16-21°, днем 27-32°.

В Киеве во вторник ночью без осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 16-18°, днем 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 11 августа самая высокая температура днем была 34,7° в 1992, 2015 г., самая низкая - ночью 8,4° в 1919, 1956 г.

 

В среду, 12 августа, в Украине ночью без осадков, днем в южных, восточных областях и Карпатах небольшие кратковременные дожди, грозы.

Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с.

Температура ночью 11-18°; днем 22-27°, на юге до 31°, в северных областях 18-23°.

В Киеве в среду без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 21-23°.

 

10 августа в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 23-27°; в Днепре в пределах Киева 24°.

Темы: погода
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