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До кінця серпня ЄС офіційно на пляжі, саміт по Білорусі малоймовірний - ЗМІ

Понеділок, 10 серпня 2020, 12:57

Європейський союз навряд чи буде проводити позачерговий саміт через вибори в Білорусі і протести, які там тривають, адже інституції Брюсселя перебувають у відпустках.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Навряд чи надзвичайний саміт ЄС щодо Білорусі відбудеться зараз, коли майже весь ЄС перебуває у відпустці, але ситуацію в країні, швидше за все, обговорять міністри закордонних справ ЄС у Берліні 27-28 серпня та саміт ЄС, запланований на 24 вересня", - написав він.

У коментарів до свого посту він зазначив, ЄС не має великого набору інструментів, коли йдеться про Білорусь. Зокрема, може йтися про певні санкції або питання навколо візового режиму.

"Але з кінця липня до кінця серпня ЄС офіційно перебуває на пляжі. Не дивлячись ні на що", - додав журналіст.

Сьогодні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до президентів Європейської ради і Єврокомісії щодо скликання надзвичайного саміту ЄС щодо ситуації в Білорусі.

Нагадаємо, у ніч на понеділок у низці міст Білорусі відбулися масові протести громадян, невдоволених результатами президентських виборів, правоохоронці застосували силу. В результаті більше сотні людей були затримані, десятки були поранені.

Президенти Литви і Польщі Гітанас Науседа і Анджей Дуда звернулися до білоруської влади з закликом поважати демократичні стандарти і не застосовувати силу до учасників масових протестів.

Згідно з попередніми даними Центрвиборчкому Білорусі, чинний президент Олександр Лукашенко за результатами недільних виборів набирає більше 80% голосів виборців.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьЄС
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