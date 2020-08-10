До конца августа ЕС "официально на пляже", саммит по Беларуси маловероятен – СМИ

Европейский Союз вряд ли будет проводить внеочередной саммит из-за выборов в Беларуси и протестов, которые там происходят, ведь институты Брюсселя в отпусках.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Вряд ли чрезвычайный саммит ЕС в отношении Беларуси состоится сейчас, когда почти весь ЕС находится в отпуске, но ситуацию в стране, скорее всего, обсудят министры иностранных дел Евросоюза в Берлине 27-28 августа и саммит ЕС, запланированный на 24 сентября", - написал он.

В комментариях к своему посту он отметил, ЕС не располагает большим набором инструментов, когда речь идет о Беларуси. В частности, речь может идти об определенных санкциях или вопросах вокруг визового режима.

"Но с конца июля до конца августа ЕС официально находится на пляже. Несмотря ни на что", - добавил журналист.

Сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.

Напомним, в ночь на понедельник в ряде городов Беларуси прошли массовые протесты граждан, недовольных результатами президентских выборов, правоохранители применили силу. В результате более сотни человек были задержаны, десятки ранены.

Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.

Согласно предварительным данным Центризбиркома Беларуси, действующий президент Александр Лукашенко по итогам воскресных выборов набирает более 80% голосов избирателей.