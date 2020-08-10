ЄС засудив насильство у Білорусі і закликав до чесного підрахунку голосів

ЄС засудив застосування сили до учасників протестів у Білорусі та закликав до чесного підрахунку голосів.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві глави європейської дипломатії Жозепа Борреля та єврокомісара з питань сусідства і розширення Олівера Варгеї.

Вони зазначають, що ніч після виборів позначилася непропорційним і неприпустимим застосуванням владою сили щодо мирних протестувальників, внаслідок чого, як повідомлялося, є один загиблий і багато людей отримали поранення.

"Ми засуджуємо насильство та закликаємо негайно звільнити усіх, хто був затриманий минулої ночі. Влада Білорусі має забезпечити повагу до фундаментального права на мирні зібрання.

Після безпрецедентної мобілізації задля вільних демократичних виборів, народ Білорусі очікує, що їхні голоси будуть ретельно підраховані. Критично важливо, щоб Центрвиборчком опублікував результати, які відображають вибір білоруського народу", - зазначають у заяві.

Жозеп Боррель та Олівер Варгеї додають, що гарантувати стабільність та суверенітет Білорусі можливо лише поважаючи права людини та стандарти вільних і чесних виборів.

"Ми продовжимо пильно стежити за ровитком подій, щоб визначити, якою має бути подальша реакція ЄС та наші відносини з Білоруссю", - підсумовують вони.

Нагадаємо, перед виборами Жозеп Боррель також оприлюднив заяву, у якій закликав владу Білорусі забезпечити чесні та демократичні вибори.

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