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ЕС осудил насилие в Беларуси и призвал к честному подсчету голосов

Понедельник, 10 августа 2020, 13:54
ЕС осудил насилие в Беларуси и призвал к честному подсчету голосов
Фото tsn.ua

ЕС осудил применение силы к участникам протестов в Беларуси и призвал к честному подсчету голосов.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Вархейи.

Они отмечают, что ночь после выборов была отмечена непропорциональным и недопустимым применением властями силы в отношении мирных протестующих, в результате чего, как сообщалось, один человек погиб и многие получили ранения.

"Мы осуждаем насилие и призываем немедленно освободить всех, кто был задержан минувшей ночью. Власти Беларуси должны обеспечить уважение к фундаментальному праву на мирные собрания.

После беспрецедентной мобилизации для свободных демократических выборов народ Беларуси ожидает, что его голоса будут тщательно подсчитаны. Критически важно, чтобы Центризбирком опубликовал результаты, которые отражают выбор белорусского народа", - отмечают в заявлении.

Боррель и Вархейи добавляют, что гарантировать стабильность и суверенитет Беларуси можно, только уважая права человека и стандарты свободных и честных выборов.

"Мы продолжим внимательно следить за развитием событий, чтобы определить, какими должны быть дальнейшая реакция ЕС и наши отношения с Беларусью", - заключают они.

Напомним, перед выборами Жозеп Боррель также обнародовал заявление, в котором призвал власти Беларуси обеспечить честные и демократические выборы.

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Темы: ЕСБеларусьвиборы
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