Спецслужби РФ намагались завербувати львів’янку – СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України зафіксувала факт вербування жительки Львівської області представниками спецслужб Росії.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно: "Встановлено, що львів’янка під час відвідування своїх рідних у тимчасово окупованому Донецьку була незаконно затримана бойовиками під приводом нібито перевірки документів. Після цього її доправили до так званого "МДБ ДНР", де від неї вимагали згоди до конфіденційного співробітництва на шкоду державній безпеці України. Для цього бойовики застосовували психологічний тиск і погрози".

Деталі: Окупанти хотіли, щоб жінка збирала інформацію про зв’язки членів родин українських військових із західної України, які приїжджають на територію Донецької області.

Після прибуття на підконтрольну українській владі територію жінка про факт незаконного затримання і спроби вербування повідомила в СБУ.

У Службі безпеки відзначили, що таким чином львів’янка звільняється від кримінальної відповідальності.