Спецслужбы РФ пытались завербовать львовянку – СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины зафиксировала факт вербовки жительницы Львовской области представителями спецслужб России.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "Установлено, что львовянка во время посещения своих родных во временно оккупированном Донецке была незаконно задержана боевиками под предлогом якобы проверки документов. После этого ее отправили в так называемое "МГБ ДНР", где от нее требовали согласия в конфиденциальном сотрудничестве в ущерб государственной безопасности Украины. Для этого боевики применяли психологическое давление и угрозы".

Детали: Оккупанты хотели, чтобы женщина собирала информацию о связях членов семей украинских военных из западной Украины, приезжающих на территорию Донецкой области.

По прибытии на подконтрольную украинской власти территорию женщина о факте незаконного задержания и попытке вербовки сообщила в СБУ.

В Службе безопасности отметили, что таким образом львовянка освобождается от уголовной ответственности.