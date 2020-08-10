В уряді готуються до 2 тисяч випадків COVID і 50 смертей щодня

Якщо в Україні щодоби фіксуватиметься понад 2 тис. випадків коронавірусної інфекції, то кількість смертей від неї збільшиться до 40-50 щодня.

Джерело: побоювання, озвучені на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського

Деталі: Крім того, під час наради наголосили, що друга хвиля епідемії коронавірусу вже починається в Німеччині. Також на неї очікують у Польщі, Франції та Нідерландах.

Пряма мова Зеленського: "Українцям необхідно чітко роз’яснити правила та особливості карантину. Люди в нас відповідальні, але вони повинні розуміти, до чого їм готуватися, що таке адаптивний карантин. Треба пояснити людям, чому одне місто перебуває у "червоній" зоні, а інші – в "зеленій".

Нагадаємо: 8 серпня в Україні була зафіксована найбільша кількість нових випадків Covid-19 за весь період епідемії – 1489. А 7 серпня спостерігався пік смертності від хвороби – за день загинули 33 особи.