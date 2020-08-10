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В правительстве готовятся к 2 тысячам случаев COVID и 50 смертям ежедневно

Понедельник, 10 августа 2020, 15:03
В правительстве готовятся к 2 тысячам случаев COVID и 50 смертям ежедневно

Если в Украине будет фиксироваться ежесуточно более 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40-50 ежедневно.

Источник: опасения, озвученные на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского

Детали: Кроме того, во время совещания отметили, что вторая волна эпидемии коронавируса уже начинается в Германии. Также ее ожидают в Польше, Франции и Нидерландах.

Прямая речь Зеленского: "Украинцам необходимо четко разъяснить правила и особенности карантина. Люди у нас ответственные, но они должны понимать, к чему им готовиться, что такое адаптивный карантин. Надо объяснить людям, почему один город находится в "красной" зоне, а другие – в "зеленой".

Напомним: 8 августа в Украине было зафиксировано наибольшее количество новых случаев Covid-19 за весь период эпидемии – 1489. А 7 августа наблюдался пик смертности от болезни – за день погибли 33 человека.

Украинская правда

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Темы: коронавирусCovid-2019ЗеленскийУкраина
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