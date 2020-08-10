Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В правительстве готовятся к 2 тысячам случаев COVID и 50 смертям ежедневно

Понедельник, 10 августа 2020, 15:03

Если в Украине будет фиксироваться ежесуточно более 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40-50 ежедневно.

Источник: опасения, озвученные на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского

Детали: Кроме того, во время совещания отметили, что вторая волна эпидемии коронавируса уже начинается в Германии. Также ее ожидают в Польше, Франции и Нидерландах.

Прямая речь Зеленского: "Украинцам необходимо четко разъяснить правила и особенности карантина. Люди у нас ответственные, но они должны понимать, к чему им готовиться, что такое адаптивный карантин. Надо объяснить людям, почему один город находится в "красной" зоне, а другие – в "зеленой".

Напомним: 8 августа в Украине было зафиксировано наибольшее количество новых случаев Covid-19 за весь период эпидемии – 1489. А 7 августа наблюдался пик смертности от болезни – за день погибли 33 человека.

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019ЗеленскийУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кравчук прокомментировал идею Фокина и позицию Медведчука по Донбассу

Лукашенко отреагировал на митинги против него: Я предупреждал – Майдана не будет

Тихановская считает, что победила на выборах президента Беларуси, и хочет мирной передачи власти

видео Один человек погиб в ходе протестов в Минске – правозащитник

ЦИК Беларуси озвучил свежие результаты выборов

После выходных – тысяча больных COVID: Львовщина, Франковщина и Харьковщина – лидеры

Все новости...
коронавирус
Правительство планирует тестировать на COVID-19 по категориям
Девять областей Украины не готовы к ослаблению карантина
В Киеве после выходных значительно снизилось количество больных COVID-19
Последние новости
15:55
Польша ответила Лукашенко: протесты – результат недовольства, а не иностранного влияния
15:36
"Укрзализныця" возобновила два поезда дальнего следования
15:34
фотоСбывали запчасти к военной технике: в Житомире и Виннице прошли задержания
15:29
На границе Украины и Румынии начала работать паромная переправа Орловка-Исакча
15:22
Запасы газа в ПХГ превысили 23 миллиарда кубометров
15:03
В правительстве готовятся к 2 тысячам случаев COVID и 50 смертям ежедневно
15:01
Эксперты сообщают о дефиците гречки и прогнозируют повышения цен
14:59
видео Спецслужбы РФ пытались завербовать львовянку – СБУ
14:58
Данилюк стал членом набсовета Нацдепозитария
14:45
Правительство планирует тестировать на COVID-19 по категориям
Все новости...