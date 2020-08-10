Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На кордоні України та Румунії запрацювала поромна переправа Орлівка-Ісакча

Понеділок, 10 серпня 2020, 15:29

10 серпня вранці відбувся запуск поромного сполучення Орлівка-Ісакча, що на українсько-румунському кордоні.

Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби України, пише "Європейська правда".

Прикордонники Ізмаїльського загону поки проводять лише оформлення вантажних транспортних засобів. За рішенням сторін, через пункт пропуску наразі можуть прямувати лише вантажівки.   

 

Поромна переправа Орлівка-Ісакча, яка з'єднує по річці Дунай Україну і Румунію, проходила тестові випробування ще у вересні 2019 року. 

Вона забезпечить прямий вихід з півдня Одеської області до Євросоюзу. Завдяки реалізації проєкту шлях скоротиться до 200 км, час оформлення вантажів - на 10-12 годин.

Повне відкриття переправи очікується після остаточної готовності обладнання митних і прикордонних служб Румунії. Передбачається, що на переправі працюватимуть чотири пороми.

Переправа споруджена в найвужчому місці Дунаю - ширина річки тут не перевищує 900 метрів. Вартість проєкту становить 12 млн євро. Його фінансують дві приватні компанії.

Теми: Румуніякордон


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кравчук прокоментував ідею Фокіна та позицію Медведчука щодо Донбасу  

Лукашенко відреагував на мітинги проти нього: Я попереджав – Майдану не буде

Тихановська вважає, що перемогла на виборах президента Білорусі, і хоче мирної передачі влади

відео Одна людина загинула під час протестів у Мінську – правозахисник

ЦВК Білорусі озвучила свіжі результати виборів

Після вихідних – тисяча хворих на COVID: Львівщина, Франківщина і Харківщина – лідери

Усі новини...
Румунія
У Румунії – найбільша кількість випадків коронавірусу за добу з початку пандемії
Українська компанія виграла тендер на поставку трамваїв в Румунію
Румунія і Польща надали додаткові дозволи українським перевізникам
Останні новини
15:36
"Укрзалізниця" відновила два потяги далекого сполучення
15:34
У Житомирі й Вінниці затримали продавців запчастин до військової техніки – СБУ
15:29
На кордоні України та Румунії запрацювала поромна переправа Орлівка-Ісакча
15:22
Запаси газу в ПСГ перевищили 23 мільярди кубометрів
15:03
В уряді готуються до 2 тисяч випадків COVID і 50 смертей щодня
15:01
Експерти повідомляють про дефіцит гречки і прогнозують підвищення цін
14:59
відео Спецслужби РФ намагались завербувати львів’янку – СБУ
14:58
Данилюк став членом наглядової ради Нацдепозитарію
14:45
Уряд планує тестувати на COVID-19 по категоріях
14:35
В Авакова не знайшли рапорт про звільнення Татарова
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!