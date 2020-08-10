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На границе Украины и Румынии начала работать паромная переправа Орловка-Исакча

Понедельник, 10 августа 2020, 15:29

10 августа утром состоялся запуск паромного сообщения Орловка - Исакча, что на украинско-румынской границе.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, пишет "Европейская правда".

Пограничники Измаильского отряда пока проводят только оформление грузовых транспортных средств. По решению сторон, через пункт пропуска сейчас могут проходить только грузовики.

Паромная переправа Орловка - Исакча, которая соединяет по реке Дунай Украину и Румынию, проходила тестовые испытания еще в сентябре 2019 года.

 

Она обеспечит прямой выход с юга Одесской области в Евросоюз. Благодаря реализации проекта путь сократится до 200 км, время оформления грузов - на 10-12 часов.

Полное открытие переправы ожидается после окончательной готовности оборудования таможенных и пограничных служб Румынии. Предполагается, что на переправе будут работать четыре парома.

Переправа сооружена в самом узком месте Дуная - ширина реки здесь не превышает 900 метров. Стоимость проекта составляет 12 млн евро. Его финансируют две частные компании.

Темы: Румынияграница


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