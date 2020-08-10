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Збували запчастини до військової техніки: у Житомирі й Вінниці пройшли затримання

Понеділок, 10 серпня 2020, 15:34
Збували запчастини до військової техніки: у Житомирі й Вінниці пройшли затримання

Контррозвідники Служби безпеки України попередили нелегальний продаж іноземцям комплектуючих до бойових вертольотів Збройних сил України.

Джерело: Головне управління СБУ в Києві та Київській області

Деталі: За попередніми даними слідства, до оборудки причетні екскерівник одного з оборонних підприємств, а також колишній і чинний військовослужбовці.

Члени групи намагалися налагодити схему збуту майна, викраденого зі складів українських військових частин.

Співробітники СБУ затримали у Житомирі та Вінниці чотирьох зловмисників під час реалізації іноземцю комплектуючих до бойової вертолітної техніки Збройних сил України.

У ході обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів виявлено авіаційні комплектуючі та запчастини до бронетехніки невідомого походження.

Наразі планується повідомлення про підозру усім учасникам організованої групи.

Відкрито провадження за ч. 1 ст. 333 ККУ (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) та ч. 1 ст. 410 ККУ (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тривають слідчі дії.

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Теми: СБУзброяЗбройні силиЖитомирВінниця
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