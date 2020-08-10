Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Сбывали запчасти к военной технике: в Житомире и Виннице прошли задержания

Понедельник, 10 августа 2020, 15:34

Контрразведчики Службы безопасности Украины предупредили нелегальную продажу иностранцам комплектующих к боевым вертолетам Вооруженных сил Украины.

Источник: Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области

Детали: По предварительным данным следствия, к сделке причастны экс-руководитель одного из оборонных предприятий, а также бывший и действующий военнослужащие.

Члены группы пытались наладить схему сбыта имущества, похищенного со складов украинских воинских частей.

Сотрудники СБУ задержали в Житомире и Виннице четырех злоумышленников при реализации иностранцу комплектующих к боевой вертолетной техники Вооруженных сил Украины.

В ходе обысков по местам жительства и работы фигурантов обнаружены авиационные комплектующие и запчасти к бронетехнике неизвестного происхождения.

Сейчас планируется сообщение о подозрении всем участникам организованной группы.

Открыто производство по ч. 1 ст. 333 УК (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) и ч. 1 ст. 410 УК (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжаются следственные действия.

Темы: СБУоружиеВооруженные силыЖитомирВинница


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кравчук прокомментировал идею Фокина и позицию Медведчука по Донбассу

Лукашенко отреагировал на митинги против него: Я предупреждал – Майдана не будет

Тихановская считает, что победила на выборах президента Беларуси, и хочет мирной передачи власти

видео Один человек погиб в ходе протестов в Минске – правозащитник

ЦИК Беларуси озвучил свежие результаты выборов

После выходных – тысяча больных COVID: Львовщина, Франковщина и Харьковщина – лидеры

Все новости...
СБУ
Спецслужбы РФ пытались завербовать львовянку – СБУ
СБУ задержала экс-военного: призвал сепаратистов к боевым действиям
СБУ в Днепропетровской области открестилась от обысков у Корбана
Последние новости
15:55
Польша ответила Лукашенко: протесты – результат недовольства, а не иностранного влияния
15:36
"Укрзализныця" возобновила два поезда дальнего следования
15:34
фотоСбывали запчасти к военной технике: в Житомире и Виннице прошли задержания
15:29
На границе Украины и Румынии начала работать паромная переправа Орловка-Исакча
15:22
Запасы газа в ПХГ превысили 23 миллиарда кубометров
15:03
В правительстве готовятся к 2 тысячам случаев COVID и 50 смертям ежедневно
15:01
Эксперты сообщают о дефиците гречки и прогнозируют повышения цен
14:59
видео Спецслужбы РФ пытались завербовать львовянку – СБУ
14:58
Данилюк стал членом набсовета Нацдепозитария
14:45
Правительство планирует тестировать на COVID-19 по категориям
Все новости...