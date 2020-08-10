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Сбывали запчасти к военной технике: в Житомире и Виннице прошли задержания

Понедельник, 10 августа 2020, 15:34
Сбывали запчасти к военной технике: в Житомире и Виннице прошли задержания

Контрразведчики Службы безопасности Украины предупредили нелегальную продажу иностранцам комплектующих к боевым вертолетам Вооруженных сил Украины.

Источник: Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области

Детали: По предварительным данным следствия, к сделке причастны экс-руководитель одного из оборонных предприятий, а также бывший и действующий военнослужащие.

Члены группы пытались наладить схему сбыта имущества, похищенного со складов украинских воинских частей.

Сотрудники СБУ задержали в Житомире и Виннице четырех злоумышленников при реализации иностранцу комплектующих к боевой вертолетной техники Вооруженных сил Украины.

В ходе обысков по местам жительства и работы фигурантов обнаружены авиационные комплектующие и запчасти к бронетехнике неизвестного происхождения.

Сейчас планируется сообщение о подозрении всем участникам организованной группы.

Открыто производство по ч. 1 ст. 333 УК (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) и ч. 1 ст. 410 УК (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжаются следственные действия.

Темы: СБУоружиеВооруженные силыЖитомирВинница
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