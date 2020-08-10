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Польща відповіла Лукашенку: протести – результат невдоволення, а не іноземного впливу

Понеділок, 10 серпня 2020, 15:55

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що протести в Білорусі не є результатом впливу інших країн, як про це заявив білоруський президент Александр Лукашенко.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

Відповідаючи на питання про звинувачення Лукашенка на адресу Польщі, Чапутович заявив, що "це - неоднозначна заява".

"Ми вважаємо, що білоруська влада повинна розуміти, що масштаб цих протестів - це не результат впливу закордонних країн, особливо Польщі, яка бажає білоруському суспільству всього найкращого, а певне невдоволення, що проявляється в демонстраціях громадськості", - сказав Чапутович.

Лукашенко сьогодні заявив, що протестами в Білорусі керували з кількох європейських країн, в тому числі з Польщі.

"У цій заяві міститься речення щодо телефонних дзвінків з Польщі, які можуть стосуватися громадських організацій, які мають повне право підтримувати контакти з представниками білоруського громадянського суспільства, тому ми вважаємо це твердження необґрунтованим", - сказав він.

Нагадаємо, у ніч на понеділок у низці міст Білорусі відбулися масові протести громадян, невдоволених результатами президентських виборів, правоохоронці застосували силу. В результаті більше сотні людей були затримані, десятки були поранені.

Згідно з попередніми даними Центрвиборчкому Білорусі, чинний президент Александр Лукашенко за результатами недільних виборів набирає більше 80% голосів виборців.

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Теми: ПольщаБілорусьвибори
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