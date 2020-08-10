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Польша ответила Лукашенко: протесты – результат недовольства, а не иностранного влияния

Понедельник, 10 августа 2020, 15:55

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что протесты в Беларуси не являются результатом воздействия других стран, как об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Отвечая на вопрос об обвинениях Лукашенко в адрес Польши, Чапутович заявил, что "это - неоднозначное заявление".

"Мы считаем, что белорусские власти должны понимать, что масштаб этих протестов - это не результат влияния зарубежных стран, особенно Польши, которая желает белорусскому обществу всего наилучшего, а определенное недовольство, что проявляется в демонстрациях общественности", - сказал Чапутович.

Лукашенко сегодня заявил, что протестами в Беларуси управляли из нескольких европейских стран, в том числе из Польши.

"В этом заявлении содержится предложение относительно телефонных звонков из Польши, которые могут касаться общественных организаций, имеющих полное право поддерживать контакты с представителями белорусского гражданского общества, поэтому мы считаем это утверждение необоснованным", - сказал он.

Напомним, в ночь на понедельник в ряде городов Беларуси прошли массовые протесты граждан, недовольных результатами президентских выборов, правоохранители применили силу. В результате более сотни человек были задержаны, десятки были ранены.

Согласно предварительным данным Центризбиркома Беларуси, действующий президент Александр Лукашенко по итогам воскресных выборов набирает более 80% голосов избирателей.

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