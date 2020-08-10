Польща оновила перелік категорій осіб, яким не потрібен карантин після в'їзду

Польська влада оновила перелік осіб, яким не потрібно проходити карантин після в'їзду до країни, в тому числі з України.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті посольства України у Польщі.

"Пасажирів повітряних суден, які здійснюють міжнародний переліт до Польщі з аеропорту, розташованого на території України, звільнено від обов'язку перебування на карантині", - йдеться у повідомленні.

Крім того, від обов'язку перебування на карантині після в’їзду на територію Польщі звільнено водіїв та членів екіпажів авіа-, залізничних, судноплавних і автотранспортних засобів, осіб, які здобувають освіту у Польщі, працівників дипломатичних та консульських установ тощо.

Список категорій громадян України, яким дозволений в'їзд до Польщі, не змінився з моменту публікації 3 серпня.

Зокрема, право на в'їзд мають громадяни України, які є подружжям або дітьми громадян Польщі, або перебувають під постійною опікою громадян Республіки Польща; мають Карту Поляка; мають право на постійне або тимчасове проживання на території країни тощо.

Нагадаємо, минулого тижня у Польщі три дні поспіль фіксували антирекорди за кількістю щоденних випадків інфікування коронавірусом.

Раніше міністр охорони здоров’я Польщі анонсував посилення карантину у близько 20 повітів, де ситуація найбільш небезпечна.