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Польша обновила перечень категорий лиц, которым не нужен карантин после въезда

Понедельник, 10 августа 2020, 16:17

Польские власти обновили перечень лиц, которым не нужно проходить карантин после въезда в страну, в том числе из Украины.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте посольства Украины в Польше.

"Пассажиры воздушных судов, осуществляющих международный перелет в Польшу из аэропорта, расположенного на территории Украины, освобождены от обязанности пребывания на карантине", - говорится в сообщении.

Кроме того, от обязанности пребывания на карантине после въезда на территорию Польши освобожден водителей и членов экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, лиц, получающих образование в Польше, работников дипломатических и консульских учреждений.

Список категорий граждан Украины, которым разрешен въезд в Польшу, не изменился с момента публикации 3 августа.

В частности, право на въезд имеют граждане Украины, которые являются супругами или детьми граждан Польши, либо находятся под постоянной опекой граждан Республики Польша; имеют "карту поляка"; имеют право на постоянное или временное проживание на территории страны и т.п.

На прошлой неделе в Польше три дня подряд фиксировали антирекорды по количеству ежедневных случаев инфицирования коронавируса.

Ранее министр здравоохранения Польши анонсировал усиление карантина в 19 районах, где ситуация наиболее опасна.

Темы: Польшакарантинкоронавирус
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