Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Польша обновила перечень категорий лиц, которым не нужен карантин после въезда

Понедельник, 10 августа 2020, 16:17

Польские власти обновили перечень лиц, которым не нужно проходить карантин после въезда в страну, в том числе из Украины.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте посольства Украины в Польше.

"Пассажиры воздушных судов, осуществляющих международный перелет в Польшу из аэропорта, расположенного на территории Украины, освобождены от обязанности пребывания на карантине", - говорится в сообщении.

Кроме того, от обязанности пребывания на карантине после въезда на территорию Польши освобожден водителей и членов экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, лиц, получающих образование в Польше, работников дипломатических и консульских учреждений.

Список категорий граждан Украины, которым разрешен въезд в Польшу, не изменился с момента публикации 3 августа.

В частности, право на въезд имеют граждане Украины, которые являются супругами или детьми граждан Польши, либо находятся под постоянной опекой граждан Республики Польша; имеют "карту поляка"; имеют право на постоянное или временное проживание на территории страны и т.п.

На прошлой неделе в Польше три дня подряд фиксировали антирекорды по количеству ежедневных случаев инфицирования коронавируса.

Ранее министр здравоохранения Польши анонсировал усиление карантина в 19 районах, где ситуация наиболее опасна.

Темы: Польшакарантинкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

ЦИК Беларуси обновил результаты выборов

В правительстве готовятся к 2 тысячам случаев COVID и 50 смертям ежедневно

Кравчук прокомментировал идею Фокина и позицию Медведчука по Донбассу

Лукашенко отреагировал на митинги против него: Я предупреждал – Майдана не будет

Тихановская считает, что победила на выборах президента Беларуси, и хочет мирной передачи власти

видео Один человек погиб в ходе протестов в Минске – правозащитник

Все новости...
Польша
Польша ответила Лукашенко: протесты – результат недовольства, а не иностранного влияния
Премьер Польши призывает к внеочередному саммиту ЕС из-за ситуации в Беларуси
Президенты Литвы и Польши призвали власти Беларуси воздержаться от насилия в отношении протестующих
Последние новости
17:39
В Иране заявили, что не будут платить МАУ компенсацию за сбитый самолет
17:30
Правозащитница показала, как голосовали за президента Беларуси в Киеве
17:28
В июле инфляция в годовом измерении осталась на уровне 2,4%
17:02
Германия возмущена угрозами санкций со стороны США из-за "Северного потока-2"
17:00
Цена экспорта "Газпрома" продолжила падение ниже уровня рентабельности
16:59
Минкульт потратит миллион на ролик о борьбе Нацгвардии с COVID-19
16:49
Тихановская обжаловала результаты выборов в ЦИК Беларуси
16:48
С начала карантина безработных стало больше на 400 тысяч – Госцентр занятости
16:28
фотоНа Киевщине нашли убитой 12-летнюю девочку: подозревают несовершеннолетнего друга
16:20
Школы в "красной зоне" закрывать на двухнедельный карантин - Шмыгаль
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!