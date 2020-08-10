На Київщині знайшли убитою 12-річну дівчинку: підозрюють неповнолітнього друга
Правоохоронці Київської області затримали 15-річного хлопця за підозрою у вбивстві 12-річної дівчини.
Джерело: поліція Київської області
Дослівно: "Поліція Київщини затримала неповнолітнього хлопця, який ґрунтовно підозрюється у заподіянні смерті 12-річної дівчинки".
Деталі: Повідомляється, що о 4 ранку 10 серпня про зникнення 12-річної жительки міста Яготин повідомив її батько.
Поліція відразу почала пошуки. Правоохоронці максимально відновили перебіг подій того вечора, коли зникла дитина, опитали коло родичів, знайомих, однокласників, друзів, усіх тих, з ким вона спілкувалась напередодні.
Поліцейські встановили 15-річного місцевого жителя, товариша потерпілої, який зізнався, де залишив тіло зниклої дівчинки.
Мертву дитину з синцями на шиї знайшли біля водойми.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження за п.2 ч. 2 ст. 115 ККУ. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.
Поліція встановлює причини скоєння злочину.