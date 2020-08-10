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На Київщині знайшли убитою 12-річну дівчинку: підозрюють неповнолітнього друга

Понеділок, 10 серпня 2020, 16:28
Фото поліції

Правоохоронці Київської області затримали 15-річного хлопця за підозрою у вбивстві 12-річної дівчини.

Джерело: поліція Київської області

Дослівно: "Поліція Київщини затримала неповнолітнього хлопця, який ґрунтовно підозрюється у заподіянні смерті 12-річної дівчинки". 

 
Фото поліції

Деталі: Повідомляється, що о 4 ранку 10 серпня про зникнення 12-річної жительки міста Яготин повідомив її батько.

Поліція відразу почала пошуки. Правоохоронці максимально відновили перебіг подій того вечора, коли зникла дитина, опитали коло родичів, знайомих, однокласників, друзів, усіх тих, з ким вона спілкувалась напередодні.

Поліцейські встановили 15-річного місцевого жителя, товариша потерпілої, який зізнався, де залишив тіло зниклої дівчинки.   

 
Фото поліції

Мертву дитину з синцями на шиї знайшли біля водойми.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за п.2 ч. 2 ст. 115 ККУ. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Поліція встановлює причини скоєння злочину.

Українська правда
Теми: Київська областьвбивстводіти


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