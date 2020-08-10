Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Київщині знайшли убитою 12-річну дівчинку: підозрюють неповнолітнього друга

Понеділок, 10 серпня 2020, 16:28
На Київщині знайшли убитою 12-річну дівчинку: підозрюють неповнолітнього друга
Фото поліції

Правоохоронці Київської області затримали 15-річного хлопця за підозрою у вбивстві 12-річної дівчини.

Джерело: поліція Київської області

Дослівно: "Поліція Київщини затримала неповнолітнього хлопця, який ґрунтовно підозрюється у заподіянні смерті 12-річної дівчинки". 

 
Фото поліції

Деталі: Повідомляється, що о 4 ранку 10 серпня про зникнення 12-річної жительки міста Яготин повідомив її батько.

Поліція відразу почала пошуки. Правоохоронці максимально відновили перебіг подій того вечора, коли зникла дитина, опитали коло родичів, знайомих, однокласників, друзів, усіх тих, з ким вона спілкувалась напередодні.

Поліцейські встановили 15-річного місцевого жителя, товариша потерпілої, який зізнався, де залишив тіло зниклої дівчинки.   

 
Фото поліції

Мертву дитину з синцями на шиї знайшли біля водойми.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за п.2 ч. 2 ст. 115 ККУ. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Поліція встановлює причини скоєння злочину.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київська областьвбивстводіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Київська область
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
Нєбитов закликав людей повідомляти про проліт дронів і ракет − це допомагає збивати
СБУ взялася за попа УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам і катівню
Останні новини
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
Усі новини...
Реклама: